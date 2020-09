Der AV-Spezialist Habegger ist ein internationaler Dienstleister in der Live-Kommunikation und setzt weltweit Projekte aus den Bereichen Event, Erlebnisräume, Ausstellungen, Filmproduktion und Venue Service um. Als neuer Director of Operations in dem in der Schweiz ansäßigen Unternehmen wird Lukas Sramek seinen Fokus neben der Leitung der Bereiche Human Ressources, IT und Finanzen auf Prozessoptimierung, Qualitätssicherung sowie Digitalisierung legen.

Der studierte Betriebsökonom begann seine Karriere in der Unternehmensberatung, war Leiter Risikomanagement bei der Swisscom, langjährig CFO / COO bei der m-way AG und zuletzt da Geschäftsführer. Er führte m-way vom ambitionierten Start-up zum etablierten KMU.

Bei Habegger freut man sich über die kompetente Ergänzung durch Lukas Sramek und sieht der gemeinsamen Zukunft voller Zuversicht entgegen. „Wir haben dieses Jahr bei Habegger viele Herausforderungen gemeistert. Umso wichtiger ist es, dass wir auch weiter mit viel Tatendrang und noch mehr Innovationskraft vorwärtsgehen“, sagt Jürg Schwarz, CEO bei Habegger. „Ich bin mir sicher, dass Lukas Sramek mit seinem Know-how die ideale Ergänzung für unser Team ist.“