Ab 1. Oktober 2020 ist Marc Masurath bei IBM GBS (Global Business Services) tätig. Als neuer Executive Partner wird Masurath künftig in der Market Unit Retail, Telco und Consumer für das gesamte Lösungsportfolio und die Services der IBM in den Ländern Deutschland und Österreich verantwortlich sein. Schwerpunkte sind die Digitalisierung im Einzelhandel, Practice Lead SAP und innovative Cloud-Lösungen.

Der Experte für IT-Lösungen im Einzelhandel war zuvor bei Infosys Ltd. Leiter Geschäftsentwicklung sowie Vertriebsleiter DACH Retail und Consumer. Im Jahr 2012 gründete er die Nexgen smart instore GmbH, die auf Lösungen für digitale Medien am Point of Sale und Point of Interest spezialisiert ist. Er verfügt über langjährige Erfahrung bei IT-Lösungsanbietern für den Handel im DACH-Gebiet, mit Stationen im Einzelhandel bei Walmart als verantwortlicher Rollout Manager für Filialsysteme Europa; bei SAP als Großkundenbetreuer für Einzelhandelskunden in Europa; bei GK Software AG als SVP Vertrieb, Marketing und Partnermanagement sowie bei der Nexgen AG als Vertriebsvorstand Schweiz und Deutschland.

In seinen Positionen in Technologieunternehmen hat er stets maßgeblich die Digitalisierung des Einzelhandels und die Einführung innovativer Lösungen und Geschäftsmodelle vorangetrieben. „Ich sehe meine neue Aufgabe darin, die digitale Transformation im Retail weiter zu forcieren und Kunden und Partnern im Markt mit innovativen Technologien und Services der IBM GBS einen Wettbewerbsvorsprung zu verschaffen“, erklärt Masurath als neuer Executive Partner von IBM GBS.