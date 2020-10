Der aus Eisenoxid hergestellte Ferrit wird zur Spannungsänderung in Leistungsmodulen u.a. für Displays und Bordladegeräte in Fahrzeugen verwendet. Wie die koreanische Tageszeitung Korea Herald vermeldet kann das Ferritmaterial von LG Innotek die Leistungsmodule für Displays bis zu 9 Millimeter dünn machen – die bisher dünnsten der Welt – was die Dicke von Fernsehern letztlich um etwa 60 Prozent reduzieren könnte. Das Material würde auch den Energieverbrauch von Displays messbar um 5% reduzieren.

LG plant die Massenproduktion des neuen Materials in der ersten Hälfte 2021.