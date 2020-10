Im Sommer 2019 verkündete Grassfish einen Strategiewechsel. Der Digital Signage Software Anbieter sieht eine notwendige Veränderung der Kräfteverhältnisse im Dreieck Plattform-Integrator-Kunde. Für Unternehmen ist die Wahl der Digital Media Experience Plattform eine langfristige Entscheidung. Ein Wechsel der Software / Integrators alle paar Jahre ist heute bei den engvernetzten Plattformen nur mit großem zeitlichen und finanziellen Aufwand möglich. So wird laut Roland Grassberger immer häufiger die Digital Signage Plattform separat ausgeschrieben.

Grassfish sieht den Trend bei aktuellen Ausschreibungen im Markt bestätigt. Ob große Automobilhersteller (BMW, Porsche) oder die schweizerische Migros, immer mehr Unternehmen wählen Digital Signage Plattformen getrennt von Integrationsleistungen. Roland Grassberger erläutert dazu im invidis Gespräch die neue Rollenverteilung. „Der Integrator steht nicht mehr automatisch als Generalunternehmen im Mittelpunkt, ein Ökosystem an Partnern agiert am Markt auf Augenhöhe in wechselnden Rollen.“

Grassfish passt sich den Marktentwicklungen mit einer strategischen Neuausrichtung an. Neben der klassischen Digital Signage Software entwickelten die Wiener eine eigene DooH-Plattform, die sich programmatisch und mit vielen neuen intelligenten Funktionen am Markt bewähren soll. In Wien ist man sehr optimistisch, nachdem der Launch-Kunde Swedavia Airports die DooH-Lösung bereits an zehn Airports in ganz Schweden erfolgreich einsetzt. Im DooH-Markt werden Software Plattformen schon seit vielen Jahren getrennt ausgeschrieben, da viele DooH Netzwerkbetreiber die Integratorrolle selber übernehmen.

Neben der eigenen DooH-Lösung setzt Grassfish vermehrt auf Kundennähe. Dazu wurde das Team seit Jahresbeginn und trotz Corona um acht neue Mitarbeiter erweitert. Erstmals auch außerhalb von Wien ist Grassfish nun mit eigenen Mitarbeitern vertreten. In der Schweiz beraten und betreuen zwei Mitarbeiter von Bern aus Grassfish-Kunden wie Valora, Spar und Schindler. Dafür konnten der langjährige Digital Signage und Retail Analytics Experte Daniel Gasser und der Digital-Agentur Chef Samuel Cottier gewonnen werden.

Die nächste Expansion ist nun für Deutschland geplant. Im wichtigsten Digital Signage Markt sucht Grassfish zur Zeit drei neue Mitarbeiter. Die Aufgabe des Landesbüros ist weniger Vertrieb sondern Beratung, Projektabwicklung und Betreuung. Gesucht werden Account Manager, Projektleitung und Beratung. „Die Kundennähe ist nicht nur in Corona-Zeiten vor Ort besonders wichtig. Wir schaffen damit das Knowhow aus Wien auch vor Ort verfügbar zu machen und ganz einfach Partnerschaften besser zu leben“.

Neu ist auch der Fokus auf den deutschsprachigen Raum. Grassfish will zum führenden Anbieter der DACH-Region werden. „Die Rollen ändern sich, auch weil viele Marktteilnehmer versäumt haben, das vom Kunden erwartete Know-How aufzubauen. Deshalb ist es notwendig, dass Grassfish näher an den Kunden rückt. Mit dem Nebeneffekt, dass die direkte Beratung beim Kunden wertvolles Feedback für die Weiterentwicklung der Plattform bringt. Wir sind sehr zuversichtlich 2020 als das erfolgreichste Jahr bei Grassfish abzuschließen.