Digital Signage LGs virtueller Showroom jetzt in Deutsch

Den virtuellen Showroom rief LG eigentlich mit Blick auf seine globalen Kunden ins Leben, in Zeiten von Corona beweist die virtuelle Umgebung allerdings weitere Vorteile. Produkt- oder Technologie-Rundgänge lassen sich hier samt Verkaufsberatung kontaktlos erledigen. Die Showroom-Tour veranschaulicht, wie die Digital Signage-Lösungen von LG installiert und für den Einsatz in nahezu jeder Situation angepasst werden können, beispielsweise in öffentlichen Räumen, Unternehmens- oder Regierungsbüros, Einzelhandelsgeschäften, Schulen oder auch dem Gastgewerbe.

Der Showroom ist ab sofort in Deutsch und vier weiteren Sprachen, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch verfügbar. Auf der Website können die Besucher zudem auch die neuesten Fallstudien zu den B2B-Display-Installationen von LG sowie Neuigkeiten im Zusammenhang mit Digital Signage durchstöbern. Zum virtuellen Digital Signage-Showroom von LG geht es hier.