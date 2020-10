Die am Flughafen Groningen beheimatete NDS ist mit einer installierten Basis von 500.000 Displays kein unbedeutender Digital Signage-Softwareanbieter. Das hauseigene PADS4 CMS wird besonders häufig an Flughäfen für FIDS-Systeme genutzt. Der französische Digital Signage-Anbieter LCS dagegen ist ein Allround-Integrator, der sowohl Digital Signage-Projekte mit PADS4-Software realisiert (mehr als 10.000 Displays), als auch Smart Digital Building-Projekte mit der eigenen Digital Workspace-Software ‚Crystal‘ (4.000 Digitale Türschilder). Die Softwarelösung Crystal wurde 2017 von LCS erstmals am Markt präsentiert und bietet Workspace, Wayfinding und IoT-Management. Über eine enge Verknüpfung mit PADS4 können auch alle üblichen Digital Signage-Anforderungen abgedeckt werden.

Mit dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen entsteht nun ein neuer wichtiger Anbieter für Smart Digital Building. Im Rahmen der Transaktion hat LCS den Finanzinvestor Turenne Capital als Minderheitsgesellschafter mit an Bord genommen. Turenne Capital investiert 4 Millionen Euro in LCS, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Die erste Investition war die Übernahme von NDS. Der LCS Gründer und CEO Philippe Bonnargent übernimmt auch die Rolle des CEO bei NDS. Der bisherige CEO von NDS, Willie Jan Bons, wird dem Unternehmen als CTO erhalten bleiben.

LCS und NDS sind auch langjährige Samsung-Tizen Partner – auf der ISE 2020 wurde die neuste PADS4 Crystal Lösung für Samsungs professionelles 13 Zoll Display präsentiert.

„Als NDS haben wir in den letzten Jahren einen Trend zur Konsolidierung im Bereich Digital Signage mit Übernahmen und Fusionen unter globalen Digital Signage-Softwareunternehmen erlebt. Um unsere Position zu sichern und das Wachstum zu beschleunigen haben wir im vergangenen Jahr beschlossen, uns auf die Suche nach einem starken Partner zu machen“, so Willie Jan Bons. „Ich bin froh, dass wir mit LCS den idealen Partner für uns gefunden haben. Ihr Fachwissen und ihre Produkte für Workspace Management ermöglichen es uns, unser Produktportfolio zu erweitern. Und da wir bereits eine langfristige Geschäftsbeziehung hatten, fühlt es sich wie eine natürliche Ergänzung an.“

Laut Philippe Bonnargent bietet der Zusammenschluss einzigartige Chance und viele neue Potentiale: „Mit unserem gemeinsamen Fokus auf Smart Digital Building werden wir in einem Markt tätig sein, der viel größer ist als nur Digital Signage und der in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum verzeichnen dürfte. Durch die Kombination unserer Produkte und Dienstleistungen werden wir in der Lage sein, PADS4 und Crystal als eine einzigartige Lösung auf dem Markt für intelligente digitale Gebäude neu zu positionieren: sowohl als gemeinsame Plattform (SAAS oder On Premise) als auch modular. Durch die gemeinsamen Kräfte von NDS und LCS bietet PADS4 die umfassendste Antwort im Bereich Workspace, Wayfinding, IoT und Digital Signage. Darüber hinaus werden das Fachwissen und die internationale Erfahrung von NDS uns in die Lage versetzen, auf diesem Markt als Global Player zu agieren. Und ich möchte betonen, dass wir unser weltweites Partnernetzwerk trotz des neuen Schwerpunkts „Smart Digital Building“ weiterhin bei ihren aktuellen und zukünftigen PADS4-Projekten unterstützen werden“.