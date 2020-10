Andreas Dölker wechselt vom Smart-Home Hersteller Rademacher Geräte Elektronik GmbH zur Littlebit Technology GmbH und übernimmt als Managing Director die Vertriebs- und Marketingverantwortung in Deutschland. Ein besonderes Augenmerk wird er auf die Weiterentwicklung des B2B-Channels legen. Neben Matthias Wenzel, Director of Central Group Logistics, ist er der vertriebliche Geschäftsführer.

Andreas Dölker blickt auf eine berufliche Laufbahn zurück, die durch den Auf- und Ausbau von mehrstufigen Vertriebswegen geprägt ist. Sein großes Hersteller- und Distributionswissen basiert auf der erfolgreichen Mitarbeit in Unternehmen wie zum Beispiel Logitech, Zyxel, Western Digital, QNAP und Tech Data. So sammelte der Diplom Betriebswirt (BA) über 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Managementpositionen und war zuletzt als CSO bei Rademacher tätig.

„Nach einem Abstecher in die Gebäudeautomation bin ich zu meinen Wurzeln in den IT-Bereich zurückgekehrt. In der Vergangenheit durfte ich auf Herstellerseite bereits intensiv mit Littlebit Technology zusammenarbeiten und freue mich, nun aktiv zum weiteren Erfolg der Firma beizutragen“, so Andreas Dölker.

Ebenfalls seit dem 1. Oktober 2020 gehört Oliver Schnee zum Team von Littlebit Technology in Deutschland. Der erfahrene Key Account Manager startet nach acht Jahren Tech Data bei Littlebit Technology.