Die bösennotierte Boxlight Corporation mit Sitz in Georgia / USA ist ein führender Distributor von interaktiven ProAV-Lösungen für den weltweiten Education Markt. Für die Übernahme der britischen Sahara Presentation Systems PLC muß Boxlight tief in die Taschen greifen: der Kaufpreis von 95 Mio USD wird größtenteils in Cash abgewickelt (66,7 MIo USD). Der Rest erfolgt mit Aktien.

Sahara mit Hauptsitz in Großbritannien ist führend im Vertrieb von AV-Produkten und Hersteller von Touchscreen und Digital Signage-Produkten, darunter die weltweit bekannten Marken Clevertouch und Sedao. Das Unternehmen wurde 1976 von Kevin und Nigel Batley gegründet, die das Unternehmen auf mehr als 100 Mitarbeiter mit weltweiten Niederlassungen ausbauten.

„Dies ist eine aufregende Zeit für Sahara, deren Umsatz selbst im derzeitigen Klima extrem gut läuft. Wir begrüßen die zusätzlichen Führungskapazitäten und die Lösungen von Boxlight, da wir unser Wachstum in den Schlüsselmärkten der Welt beschleunigen wollen“, erklärte Kevin Batley, Direktor bei Sahara.

„Ich bin sehr gespannt auf die Reise, die vor uns liegt, wenn wir uns Boxlight anschließen“, erklärte Mark Starkey, CEO von Sahara. „Die globale Präsenz und Infrastruktur von Boxlight mit ihrer Erfahrung in der Bereitstellung umfassender Lösungen im Bereich der Bildungstechnologie, gepaart mit unserer umfangreichen Erfahrung und Expertise in der AV-Technologie und unseren Produkten, wird uns in die Lage versetzen, unseren Kunden auf der ganzen Welt Lösungen für fortschrittliche und kooperative Arbeitsumgebungen anzubieten. Wir sind entschlossen, unsere schnellen Expansionspläne nach der Übernahme der Sahara durch Boxlight fortzusetzen“.

Michael Pope, Chairman und CEO von Boxlight, fügte hinzu: „Ich bin begeistert, die Ressourcen von Boxlight und Sahara, zwei der anerkanntesten Unternehmen in der Bildungstechnologie, zusammenzuführen. Die Sahara-Übernahme erweitert unsere geografische Reichweite – insbesondere in der EMEA-Region -, sorgt für ein signifikantes Umsatzwachstum, führt zu einer sofortigen konsolidierten Rentabilität und bringt enorme globale Management-Talente mit sich. Wir sind bestrebt, sowohl organisch als auch durch Übernahmen ein dramatisches Wachstum zu erzielen, und wir lösen dieses Versprechen ein. Die kombinierten Unternehmen erwirtschaften einen Umsatz von mehr als 100 Millionen USD und sind hochprofitabel. Ich freue mich darauf, in den kommenden Quartalen über unsere konsolidierten Abschlüsse zu berichten“.