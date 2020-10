Bei ViewSonic übernimmt Marc Rassier die Position als Business Development Manager und ist eine Verstärkung im AV- und Bildungsbereich. Der Vertriebsprofi wird ViewSonic im Süden Deutschlands unterstützen. „Wir freuen uns, auch in diesem Monat ein weiteres Mitglied in unserem Sales-Team begrüßen zu dürfen. Marc hilft uns dabei den besonders erfolgsversprechenden Bildungsmarkt noch besser zu adressieren. Mit seinem Know-How verstärken wir uns enorm“, sagt Dominic Mein, Vertriebsleiter bei ViewSonic in der DACH-Region.

„ViewSonic hat sich in den vergangenen Jahren in der DACH-Region außergewöhnlich stark entwickelt und besetzt erfolgreich verschiedene Teilmärkte. Ich möchte zusammen mit meinen Kollegen und dem starken Partnernetzwerk dafür sorgen, dass wir auch im Bildungsbereich noch weiter zulegen“, fügt Rassier an.

Auch Thomas Müller, General Manager DACH bei ViewSonic freut sich über den Neuzugang. „Der AV-Markt ist unglaublich dynamisch, es gilt hier stets am Ball zu bleiben. Viele neue Produkte, innovative Technologien und sich rasch verändernde Anforderungen auf Kundenseite erlauben den Herstellern keine Verschnaufpause. Mit Marc Rassier haben wir eine neue Kraft im Team, die diese Dynamik kennt und für unser Unternehmen zu nutzen weiß. Ich bin mir sicher, dass wir so unser Wachstum, dem auch Corona bisher nichts anhaben konnte, noch weiter ausbauen werden.“