Die Samsung XPR-B, eine flexible All-in-One-Lösung, wurde für den Außeneinsatz von kleinen und mittleren Unternehmen, einschließlich Schulen, Entertainment, Schnellrestaurants (QSRs) und Gastgewerbe entwickelt. Analog zu anderen Samsung Lösungen setzt der koreanische Konzern auch bei der neuen XPR-B Serie (LED in a Box) auf eine Komplettlösung mit einer einfachen, webbasierten Content-Management-Lösung, die es Geschäftsinhabern, Gastronomen und Administratoren ermöglicht, wichtige Informationen schnell anzuzeigen.

„Mit dem Ausbruch der Pandemie sah Samsung die Gelegenheit, einer Vielzahl von Branchen – darunter Einzelhändler, Gastronomen, Schulen und medizinische Einrichtungen – durch den Einsatz von Display-Technologie zu helfen, wieder ins Geschäft zu kommen“, sagt Mark Quiroz, Vice President, Display Division, Samsung Electronics America. „Der XPR-B wurde entwickelt, um kleinen und mittleren Geschäftsinhabern zu helfen, schnell zu kommunizieren mit einer Plattform für saisonale und tageszeitspezifische Werbung und Wegbeschreibungen.

Das modulare Cabinet-Design ermöglicht eine einfache Installation. Die schnelle Verfügbarkeit ermöglicht es die LED-Lösung in nur zwei Wochen nach Bestellung in Betrieb zu nehmen. Hinzu kommt die integrierte Content-Management-Lösung, die es den Benutzern ermöglicht, auf bequeme Weise exklusive Inhalte zu erstellen, zu planen und bereitzustellen, die Kunden einladen.

Darüber hinaus bietet die Anzeige eine außergewöhnliche Bildqualität mit klarer Sichtbarkeit unter allen Bedingungen. Es wurde so konstruiert, dass es den Witterungsbedingungen durch strenge Leistungstests standhält und selbst in den schwierigsten Umgebungen eine hohe Betriebszeit gewährleistet, so dass Einzelhändler und Gastronomen beruhigt sein können. Darüber hinaus bietet das Display mehrere Betriebssicherheitsvorkehrungen, um Fehler und Unterbrechungen zu vermeiden, und verfügt über eine neue, effizientere Stromversorgung, die mit einem integrierten Backup ausgestattet ist, so dass das Display niemals Strom verliert und abgeschaltet werden kann.

„XPR-B Digital Signage bietet eine schlüsselfertige Lösung für Kunden. Diese Benutzerfreundlichkeit bringt im Vergleich zu herkömmlichen Werbemethoden für kleine Unternehmen das Potenzial für einen höheren ROI der Werbeausgaben mit sich“, sagt Kevin Izatt, Produktmanager, Outdoor LED, Samsung Electronics America. „Ganz gleich, ob es sich um eine Schule handelt, die ein neues Display zur Begrüßung von Schülern und Studenten benötigt, oder um ein kleines Unternehmen, das seine Kunden darüber auf dem Laufenden halten möchte, was es tut, um die Sicherheit seiner Kunden zu gewährleisten – diese Lösung bietet für jeden etwas.

Die XPR-B Serie reiht sich in Samsungs wachsendes Portfolio von XPR LED-Screens ein, die auch die XPR-S Lösung für den Profisport und Kunden umfasst, die maximale Helligkeit benötigen, und die XPR-E Serie, für Kunden die nicht über längere Zeiträume maximale Helligkeit benötigen. Unter Verwendung derselben Technologie, die hinter den beliebten XPR-E-Modulen und -Komponenten steckt, gibt es das XPR-B in zwei Größen – 1m x 2m und 1,5m x 3m – wobei jede Größe in ein- und zweiseitiger Ausführung und 8mm, 10mm und 16mm Pixelpitch erhältlich ist. Darüber hinaus sorgt das flache Design und die Tiefe von 15cm für ein ästhetisch ansprechenderes Display, während die vordere Belüftung seitliche und hintere Luftstromabstände überflüssig macht.