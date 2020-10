Ob Scala Media-Player, Scala-Screens und zukünftig Scala MicroLED – Stratacache CEO Chris Riegel und sein Team bieten bald das ganze Digital Signage Hardware-Portfolio mit Lösungen aus dem eigenen Haus an. Konsequenterweise nun also auch All-in-One Touchlösungen unter dem Familienname LINQ. Die professionellen Tablets sind kompatible mit allen Digital Signage-, interaktiven Erlebnis- und Mobile Commerce/Mobile Shopping-Plattformen der Stratacache-Familie, einschließlich Scala, X2O Media und Real Digital Media. Die Serie umfasst Tablets in Größen von 11″ bis 55″ – also von Small Signage bis Large Format.

Die LINQ-Tablets sind für den professionellen Dauereinsatz in Einzelhandel, Gastronomie oder QSR konzipiert. Typische Anwendungen sind digitale Kataloge, Digital Signage, Selbstbedienungskioske und interaktive Guided-Selling Lösungen (Endless Aisle, Extended Shelf)

Alle LINQ-Tabletts sind mit einer nach vorne gerichteten Kamera und integrierten mobilen Sensoren ausgestattet, die die Erkennung und Identifizierung demografischer Daten und anderer Retail Analytics Anwendungen ermöglichen. Auch die konzerneigene AI-Lösungen von Stratacache Walkbase werden unterstützt.

Alle LINQ-Touchlösungen sind für den professionellen Dauereinsatz konzeptioniert und kommen ohne Batterie aus. Die Energieversorgung erfolgt kabelgebunden über Netzteile, die kleineren Displays 18,5″ oder kleiner können auch über PoE mit Strom versorgt werden. Optionales Zubehör wie Payment-Terminals, Barcode-Scanner und NFC sind auch verfügbar. Der Modulare Aufbau der LINQ-Serie ermöglicht die Bestückung mit ARM- oder x86-Prozessoren und die Wahl zwischen Windows, Android oder Linux Betriebssysteme.