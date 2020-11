Nun ist es also soweit – die ersten Pandemie-Produkte erreichen die Auslagen der Einzelhändler. Wenn auch noch nicht im Digital Signage-Bereich (hier erwarten wir einige Collaboration-Produkteinführungen zum Jahresbeginn 2021 und natürlich auf der ISE 2021 im Juni), so doch im boomenden Desktop-Markt.

Samsung nennt den neuen Home Office Zwitter „Smart Monitor“ – das Display für die Heimarbeit, für Home Schooling und natürlich Unterhaltung. Der Monitor ist bei der Markteinführung in zwei Modellen erhältlich. Der M7 unterstützt Ultra-High Definition (UHD)-Auflösung in 32 Zoll, während der M5 Full HD (FHD)-Auflösung in 32-Zoll- und 27-Zoll-Optionen unterstützt.

„Egal ob es sich um das virtuelle Meeting mit den Kollegen, das Wohnzimmerkonzert per Livestream oder den Videochat mit der Familie handelt – New Normal heißt vor allem eine intensivere Nutzung digitaler Tools von zu Hause aus“, sagt Michael Vorberger, Head of B2B & B2C Sales, Professional Display Solutions & Consumer Displays bei Samsung Electronics GmbH. „Daher wächst der Wunsch nach Geräten, die hybrid einsetzbar sind, also sowohl für das Arbeiten, das Lernen als auch zum Entspannen nach Feierabend. Unser neuer Smart Monitor ist eine direkte Antwort darauf.“ Der neue Smart Monitor von Samsung bietet dabei zahlreiche Anschlussmöglichkeiten sowohl für PCs als auch für Smartphones.

Weiteren neuen Features von Smart Monitor sind:

Nutzer können ihre persönlichen mobilen Geräte mit nur einem einfachen Fingertipp mit Tap View, App Casting oder Apple AirPlay verbinden. Für ein vollständiges Desktop-Erlebnis mit einem mobilen Gerät können die Benutzer auch eine Verbindung mit dem Monitor mit Samsung DeX herstellen.

Im Home Office und zum Lernen ermöglicht das Display Remote Access ohne PC, via eingebettetem Wi-Fi können Microsoft Office 365-Anwendungen und Dokumente in der Cloud direkt am Display angezeigt, bearbeitet und gespeichert werden. Der Fernzugriff ermöglicht es Nutzern auch, wireless und per Fernzugriff auf Dateien auf einem PC zuzugreifen, unabhängig davon, ob dieser sich an einem anderen Ort im Haus oder im Büro befindet.

Der USB-Anschluss vom Typ C3 ermöglicht es zeitgleich Daten zu übertragen, Inhalte eines angeschlossenen Notebooks anzuzeigen und die Stromversorgung bis zu 65 W mit nur einer einzigen Verbindung. Der Homeoffice-Arbeitsbereich um den Monitor bleibt damit sauber und schön. Weitere USB-Anschlüsse und Bluetooth 4.2 sorgen für zusätzliche Anschlussvielfalt, während das Display über einen integrierten Zweikanal-Lautsprecher verfügt.

Nach getaner Arbeit fungiert das Display auch als Entertainment-Hub mit der Möglichkeit, Inhalte mit dem Smart Hub von Samsung zu streamen. Der Samsung App-Store ermöglicht es Benutzern, ihre Lieblingsinhalte wie Netflix oder YouTube auch ohne Verbindung zu einem PC oder Mobilgerät zu streamen.

Der Zugriff auf die Smart-TV Inhalte ist über die mitgelieferte Fernbedienung möglich, die auch Tastenkombinationen für den Streaming-Service enthält.

Das Display kann über den Samsung Voice-Assistent Bixby auch per Sprache gesteuert werden.

Der Samsung Smart Monitor verfügt zudem über Adaptive Picture, die Samsung-eigene Technologie, die die Bildqualität für jede Betrachtungsumgebung durch automatische Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur in Abhängigkeit von den Raumbedingungen optimiert. Der Monitor verfügt außerdem über einen speziellen Augenschutzmodus zur Reduzierung des Blaulichts.

Ab sofort sind die Smart Monitore in Nordamerika und China verfügbar, weitere Märkte kommen ab Ende des Monats dazu. Laut Samsung soll die neue Lifestyle Monitor-Serie in Kürze weltweit verfügbar sein.