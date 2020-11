LG verkauft weltweit mehr als 10 Millionen OLED TVs

Seit 2013 setzt LG Electronics bei der Entwicklung seiner TV-Geräte auf OLED-Technologie. Die super-dünnen Displays sind nicht nur bei Consumer TV der Hingucker, auch im Digital Signage Markt gelten die OLED-Screens von LG als das non-plus Ultra in Bezug auf schmalen Formfaktor. Seit Ausbruch der Pandemie rüsten Verbraucher weltweit ihre TVs auf. Offensichtlich nicht nur im Einstiegsbereich sondern auch bei Premium TV-Geräten.

In diesem Jahr verzeichnet LG Electronics ein Verkaufshoch im Bereich der OLED TVs und knackt damit die Marke von insgesamt 10 Millionen verkauften Geräten weltweit seit 2013. Trotz ungewisser Wirtschaftsverhältnisse konnte LG in diesem Jahr seine weltweiten Umsätze durch OLED TVs bis dato um 25 Prozent steigern, in Deutschland wächst der Markt im Wert sogar um 37 Prozent und bei den Stückzahlen um 41 Prozent.

invidis Kommentar: OLED bleibt auch im Large Format Bereich eine spannende Technologie. Bisher tat sich LG etwas schwer OLED im Digital Signage Mainstream zu etablieren. Wohl keine andere Display-Technologie generiert mehr WoW-Effekte. Ob Formfaktor (Tiefe, Rollbar oder gekrümmt), im Panel integrierte Lautsprecher oder Transparent und Touch, OLEDs haben einen „Haben-wollen“ Faktor. Bisher hapert es ganz offensichtlich noch am passenden Preispunkt und LG muss allein auf breiter Flur OLED promoten. Der Wettbewerb bleibt bei LCD oder Derivaten von LCD (QLED).

Alles im Rahmen: Samsung schließt Kooperationen mit Magnum Photos und Etsy für The Frame

Samsung The Frame ist ein TV-Gerät, wenn er eingeschaltet ist, und ein Kunstwerk, wenn er ausgeschaltet ist. Der QLED und Smart TV stellt eine digitale Leinwand dar, die das eigene Wohnzimmer oder das Vorstandsbüro zur persönlichen Kunstgalerie macht. Der Content-Katalog des Art Stores umfasst bisher schon mehr als 1.400 Kunstwerken aus Museen und Galerien weltweit in UHD-Bildqualität. Mit zwei neuen Partnerschaft mit der Fotoagentur Magnum Photos und Etsy, einem globalen digitalen Marktplatz für Kunst und Kreatives, kommen nun weitere speziell für The Frame konzeptionierte Kunstwerke und ausgewählte Fotos dazu.

Die Sammlung fantasievoller und familienfreundlicher Kunst ist ab sofort weltweit erhältlich und umfasst die Werke fünf beliebter Etsy-Künstler: Jorey Hurley, Elly Mackay, Melanie Mikecz, David Scheirer und Mirlande Jean-Gilles, die mit einer Vielfalt an verschiedenen Techniken von Collagen bis hin zum Aquarell arbeiten. Vor allem zeichnen sich diese 25 ausgewählten Kunstwerke durch eine Mischung aus lebhaften Illustrationen, farbenfrohen Collagen und skurrilen Bildern und Grafiken aus, die auf dem QLED-Bildschirm von The Frame lebendig werden.

Die Kooperation mit Magnum Photos bringt traumhafte Reisefotos auf Samsung The Frame. Nach mehr als einem halben Jahr Pandemie und weltweiten Reiseverboten war die Reise-Sehnsucht wohl selten höher als jetzt.

invidis Kommentar: Content-Abonnements wären auch für viele Digital Signage Anwendungen ein interessantes Angebot. Ob im Corporate Umfeld (Lobbys und Meeting-Räume), im Retail (Ambient) oder selbst zeitweise auch für DooH-Netzwerke, relevanten und hochwertigen Bild-Content kann es nie genug geben. Die Herausforderung sind das Management der weltweiten Bildrechte, das sollte für globale Plattformanbieter aber zunehmend leichter werden. Bisherige Content-Anbieter spezialisierten sich auf Agenturnachrichten, Bilder und Bewgtbild funktioniert dagegen weltweit. Viel Potential für die Digital Signage Branche.

Loewe

Auch von der deutschen Traditionsmarke Loewe gibt es Neuigkeiten im Bereich Displays. Zum Jahresbeginn wurde die insolvente TV-Marke aus dem fränkischen Kronach von der slowakischen Skytec Group übernommen, die auch schon TV-Geräte unter den Marken Blaupunkt und zeitweise auch Sharp in der Slowakei und Polen produziert.

Die neuste Generation von Loewe Fernseher Made in Germany setzen auch OLED-Technologie. Neben klassischen Lösungen für den Heimgebrauch setzt Loewe auch auf den Hotel & Business Markt. Eine eigene Produktlinie soll nach der Corona-Krise Luxushotels, Loungebetreiber und Corporate-Kunden ansprechen. Die OLED-Modelle Loewe Bild 7 (55“) und Loewe Bild 5 (65“) sollen der Beginn einer neuen Zukunft für Loewe werden.