Mit Wirkung zum 1. November 2020 haben die Sharp Corporation und die NEC Corporation die im März angekündigte Transaktion zur Gründung eines Joint Ventures abgeschlossen, bei der Sharp 66% der Anteile an der NEC Display Solutions übernimmt.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion hat NEC Display Solutions seinen Unternehmensbezeichnung in Sharp NEC Display Solutions geändert (SNDS) und den Geschäftsbetrieb als Tochtergesellschaft von Sharp aufgenommen. Die neu gegründete SNDS wird sich weiterhin auf das B2B-Display-Geschäft konzentrieren und eine breite Palette an visuellen Display-Lösungen für eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen produzieren und entwickeln.

Fujikazu Nakayama, Senior Executive Managing Officer und Präsident der BU Business Solutions von Sharp, wird als Chairman des neuen Unternehmens und Hisatsugu Nakatani, Präsident von NEC Display Solutions, als Präsident von SNDS fungieren. SNDS ist in Europa weiterhin mit der nun umbenannten Tochtergesellschaft Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH in München vertreten.

In einer aktuellen Meldung vom Montagmorgen aus Japan heißt es: „Sharp NEC Display Solutions steht weiterhin für ein kontinuierliches Engagement im Bereich Display Solutions. Sowohl das Display-Geschäft von Sharp als auch das von NEC Display Solutions sind zwei marktführende Marken in der Produktion und Entwicklung von visuellen Lösungen, und das Joint Venture Sharp-NEC wird zu einer Vielzahl von Synergien führen. SNDS ist weltweit bekannt für sein Engagement für qualitativ hochwertige Produkte, die Konzentration auf den Kundensupport und hervorragende Partnerbeziehungen und geht an diese neue Chance mit Plänen heran, seinen Kunden auf der ganzen Welt weiterhin hochwertige, innovative Lösungen zu liefern.“