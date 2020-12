Corona hat zahlreiche Mitarbeiter ins Home-Office gezwungen. Im Einzelhandel, der Gastronomie, beziehungsweise überall dort, wo viele Personen aufeinandertreffen, hat der Staat zudem zahlreiche Auflagen erlassen, um die Bevölkerung zu schützen. Die betroffenen Unternehmen mussten in kürzester Zeit kreative Lösungen finden. Auch IAdea Deutschland, seit 20 Jahren Digital-Signage-Pionier, musste die Krise als Chance begreifen und zügig das bestehende Know-how in neue Innovationen für die unterschiedlichsten Branchen gießen. Da IAdea Deutschland über Partner vertreibt, kamen aus diesem Channel unzählige Anfragen, vor allem nicht nur kurzfristige Lösungen zu präsentieren, sondern meist immer mit der Anforderung, die Lösungen auch nachhaltig weiter verwenden zu können, wenn die Krise endlich überstanden sei.

Die Entwicklung der Digital-Signage-Technologie in den letzten Jahren, wie die vollumfängliche Integration der Web- und App-Technologie, bessere Netztechniken lokal und wireless sowie Cloud-Computing kam uns natürlich hier zugute. Kurzum alle wichtigen Technologien und technischen Fortschritte sind mit Digital-Signage adressierbar. Anhand eines unserer aktuell Best-Selling Produkte lässt sich das plastisch erläutern: die Digital-Signage-Stele mit Desinfektionsmittelspender – im Gegensatz zu den meisten anderen Lösungen auf dem Markt wird diese Stele in Auftragsfertigung in Österreich hergestellt und aktuell in Einzel-Projekten von bis zu 800 Stück ausgerollt.

Von analog zu digital

Die Digital-Signage-Stele mit Desinfektionsmittelspender ist auf den ersten Blick ein analoger Prozess, der digital adaptiert wurde – mit der Option eines Desinfektionsmittelspenders. Statt Hinweise auf einer „Kreidetafel“ zu bannen, lassen sich diese nun vom integrierten Monitor ablesen. Allein dies birgt schon einige Erleichterungen, insbesondere, wenn der Prozess auf mehreren Anzeigesystemen durchgeführt werden muss oder sich kurzfristige Änderungen ergeben.

Hinzu kommen natürlich die ganzen Vorzüge eines digitalen Anzeigesystems, welches mittels Split-Screen-Technologie mannigfaltige weitere wichtige Informationen oder Werbung präsentieren kann. Hierfür gibt es kaum eine bessere Sichtbarkeit – denn schließlich muss ja Jeder vor Betreten eines Geschäfts sich die Hände desinfizieren. Und nebenbei bemerkt, sollte sich der Inhalt des Desinfektionsmittelspenders dem Ende neigen, wird das via Sensor gemeldet.

Web- und App-Technologie

Mit der Web-, App- und Smartphone-Integration lassen sich weitere interessante Features integrieren. Beispielsweise, wenn Kameras eine Überfüllung der Räumlichkeiten erkannt haben, könnte der Digital-Signage-Monitor als Ampel fungieren und darauf hinweisen, dass kein weiterer Zutritt möglich ist. Die Wartezeit könnte dann mit weiteren spezifischen Inhalten auf dem Monitor überbrückt werden. Oder der Kunde zückt sein Smartphone, scannt den angezeigten QR-Code und kann bereits online einkaufen – sobald die Ampel dann auf Grün schaltet, ist seine Bestellung möglicherweise schon am Abholtresen bereit.

Oder das System zeigt ihm an, wie lange es noch dauert und überbrückt die Wartezeit mit einem Gutschein für das naheliegende Café. Durch die Integration der Web-Technologie in das Digital-Signage-Backend-System kann IAdea Deutschland mit seinen Partnern und unzähligen Partnerlösungen so ziemlich Alles umsetzen, was die moderne Web-Technologie hergibt. Die Lösung „DS Visitor Control“ von IAdea Deutschland ist ein gutes Beispiel für diesen Bereich.

Netztechniken lokal und wireless

Auch die Netzwerktechnik hat erhebliche Sprünge gemacht, so dass sich in unserem Beispiel die Digital-Signage-Stele überall via Gigabit-Ethernet, Wifi oder Mobilfunk anbinden lässt. Dies gilt auch für große Digital-Signage-Netzwerke beispielsweise in Einkaufszentren mit unterschiedlichen Displaygrößen und Arten bis hin zu Videowalls.

Cloud-Computing

Die Vorteile des Cloud-Computings hat IAdea Deutschland schon vor mehreren Jahren erkannt und mit „DS Channel“ nicht nur seine eigene Digital-Signage-Cloud-Software entwickelt, sondern das Content-Management-System wird auch aus der eigenen in Deutschland gehosteten Cloud angeboten. Dadurch lässt sich der Content für jegliches Anzeigesystem von IAdea Deutschland zentral, ortsunabhängig, ohne eigenes Rechenzentrum erstellen, steuern und überwachen – und eben auch aus einem Home-Office heraus. Und für größere Installationen und komplexe Umgebungen steht ein Netzwerk an zertifizierten Software-Partnern bereit, um passende Gesamtlösungen zu anzubieten.

Nachhaltigkeit

Eine kurzfristige Lösung zu kaufen, nur um beispielsweise die aktuellen Auflagen zur Corona-Krise zu erfüllen, und danach bis zur nächsten Krise einzumotten, will keiner. Die Backend-Integration belegt sehr eindrucksvoll, was heute mit ein bisschen Kreativität mit Digital-Signage alles möglich ist und im Beispiel der Digital-Signage-Stele zu bleiben, ist diese aufgrund der Bauweise und den Anbindungsmöglichkeiten jederzeit flexibel auch an anderen Orten als dem Eingangsbereich positionierbar. Gut, ob man den Desinfektionsmittelspender nach der Krise – außer im medizinischen Bereich wie Arztpraxen oder Krankenhäuser – noch benötigt sei dahingestellt.

Die Digital-Signage-Stele erfüllt aber weiterhin ihren Zweck und über das flexible Content-Management-System aus der Cloud lassen sich jederzeit den individuellen Bedürfnissen spezifische Anpassungen vornehmen, entweder über die IT im eigenen Hause oder via der zahlreichen Partner von IAdea Deutschland. Auf Letztere sind wir gerade in der aktuellen Corona-Krise besonders stolz. Unsere Partner haben uns mit vielen neuen Ideen inspiriert, größtenteils waren sie stark in der Umsetzung involviert und zu guter Letzt – der Krise zum Trotz – konnten wir gemeinsam zahlreiche neue Projekte europaweit bei Shopping-Malls, im Einzelhandel, bei Autohäusern, in öffentlichen Einrichtungen wie Rathäusern, Universitäten und Gemeindeverwaltungen sowie Aufrufsysteme für Kunden, Patienten und Logistiker gewinnen.