Die MEKmedia GmbH vertreibt ein eigenes Smart TV App Framework, tritt aber auch als Full-Service-Partner für Digital Signage-Lösungen auf. Für den Standort Inning am Ammersee wird jetzt ein Sales Manager (m/w/d) für Digital Signage gesucht.

Aus der Stellenbeschreibung:

MEKmedia ist marktführender Technologiepartner für alle Smart TV-Plattformen (z.B. Samsung, LG, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV). Bereits seit 2007 entwickeln und realisieren wir erfolgreich Smart TV Apps für Marken und Medien und platzieren diese wirkungsvoll auf dem großen TV Screen. Mit MEKmedia Smart Signage inszenieren wir heute schon für namenhafte Brands aufmerksamkeitsstarke Markenwelten auf digitalen Displays am Point of Sale.uung und regelmäßige Termine mit Kunden bundesweit.

Deine Aufgaben als Sales Manager:

Kundenbetreuung und regelmäßige Termine mit Kunden bundesweit

Kaltakquise von Neukunden

Angebotserstellung

Unterstützung bei der Konzepterstellung von Kundenprojekten

Vorbereitung von Präsentations- und Workshop-Unterlagen

Mitarbeit im Marketing

Enge Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing

Was dich erwartet:

Wir bieten dir vielfältige, interessante Aufgaben in einem höchst innovativen und dynamischen Umfeld. Während deiner Tätigkeit bei MEKmedia hast du die Möglichkeit, flexibel an neuen Herausforderungen und Themen mitzuwirken, sowohl im Team als auch in eigenständiger Arbeit. Unsere Hierarchie ist flach. Dadurch erwarten dich kurze Entscheidungswege und eine effiziente Zusammenarbeit.

Du fühlst dich angesprochen? Dann bist du bei uns genau richtig! Die Stelle als Sales Manager ist nichts für dich? Bewirb dich einfach initiativ und zeig uns, was du kannst.

Was wir jetzt noch benötigen:

Deine Kontaktaufnahme oder Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen per E-Mail an:

jobs@MEKmedia.com

Unternehmensinformationen: