Visual Art sucht einen engagierten Business Manager (m/w/d) in Hamburg, der die Position des schwedischen Digital Signage-Spezialisten auf dem deutschen Markt stärken und finanzielles Wachstum erzielen soll.

Aus der Stellenbeschreibung:

Als unser neuer Business Manager bei Visual Art arbeiten Sie an der Entwicklung unseres Geschäfts mit bestehenden und neuen Kunden. Sie definieren langfristige strategische Ziele, bauen wichtige Kundenbeziehungen auf, identifizieren Geschäftsmöglichkeiten, verhandeln und unterzeichnen Verträge. Dabei arbeiten Sie aktiv mit dem Kundenteam von Visual Art in Hamburg und Stockholm zusammen. Unser Team besteht aus Projektmanagern, Produktionsleitern, Kunst-Direktoren, Motion Designern, Entwicklern usw.

Wir sind auf der Suche nach

Bei uns haben Sie die großartige Gelegenheit, in einem witzigen, kreativen und schnell wachsenden Unternehmen Einfluss zu nehmen. Sie werden unserem Country Manager Deutschland (Hamburg) und dem Chief Revenue Officer (Stockholm) unseres Konzerns unterstellt sein. Idealerweise verfügen Sie über eine Kombination aus unternehmerischer Denkweise und einem großen Antrieb, neue Kundenbeziehungen aufzubauen. Um in dieser Funktion erfolgreich zu sein, sollten Sie das gesamte (digitale) Geschäft verstehen und zielorientiert, unabhängig sowie strukturiert sein. Sie müssen Deutsch und Englisch sprechen können.

Erfahrung

Sie sollten mindestens 3 Jahre Erfahrung in ähnlichen Funktionen haben. Verhandlungsfähigkeiten und Erfahrung aus dem Verkauf von Kommunikationslösungen mit vielen verschiedenen Komponenten sind von Vorteil.

Ausbildung

Eine einschlägige Hochschulbildung ist eine gute Qualifikation, aber keine Voraussetzung.

Über Visual Art

Visual Art ist eine globale Technologie- und Mediengruppe aus Stockholm mit einer Leidenschaft für Menschen, Kreativität, Design und Technik. Unsere Geschäftsidee ist es, durch technische Innovation und geschäftsorientierte digitale Kommunikation ein strategischer Partner für unsere Kunden zu sein. Durch die Kombination von kreativem Talent mit technischem Fachwissen haben wir – seit 1997 – digitale Kommunikationslösungen für internationale Kunden in den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen und -segmenten geschaffen. Wir sind ein Team aus etwa 100 Mitarbeitern, die sich in der täglichen Arbeit gegenseitig unterstützen. Unser Hauptsitz befindet sich in Stockholm und wir haben Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Norwegen, Deutschland, Spanien und den USA.

Was wir am Büro in Hamburg bieten

Agenturleben mit schöner Work-Life-Balance inmitten des bunten und lebendigen Stadtteils Ottensen – direkt am Altonaer Bahnhof mit tollen Mittagsangeboten

Unterstützung und Workshops durch unsere schwedischen Experten

faire Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten

HVV-Monatskarte

Mitgliedschaft im Urban Sports Club

Eine hochwertige Kaffeemaschine und Café-Latte-Kunstwettbewerbe

Weihnachtsfeiern in Stockholm

Bewerbung

Senden Sie Ihren Lebenslauf (auf Englisch oder Deutsch) mit einem kurzen persönlichen Anschreiben, möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellungen an:

Maike Frölich, Country Manager Deutschland, jobs@visualart.de

Weitere Infos zu Visual Art und der Stellenausschreibung gibt es hier.