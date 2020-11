Größere organisatorische Veränderungen stehen im Hause LG Electronics zum 1. Dezember 2020 an. LG Electronics stellt organisatorische Maßnahmen vor, die darauf abzielen, dass die globale Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte in die Lage versetzt, Markt-Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. So will LG mithilfe einer digitalen Transformationsstrategie Initiativen fördern, die den Kundennutzen von Innovationen noch stärker in den Fokus rücken. Die Einrichtung eines funktionsübergreifenden Zentrums für Qualitätsmanagement, eines Innovationszentrums in Nordamerika, das die F&E-Funktionen der verschiedenen Business Units stärkt, sowie die Eingliederung des neu entstehenden Roboter-Geschäftsbereichs in die Business Solutions Company sind nur einige der Veränderungen, die für das neue Jahr und darüber hinaus anstehen.

Um die Fortschritte in der Micro-LED Technologie zu fördern, wird dem Materials & Devices Advanced Research Center unter der Leitung von Dr. I.P. Park, Chief Technology Officer bei LG Electronics, ein New Display Lab angeschlossen. Weiterhin richtet der CTO ein iLab ein, um kreative Technologien mithilfe von Start-up-Methoden zu entwickeln, die schnell kommerzialisiert werden können. Neben der Eröffnung des Innovationszentrums in Nordamerika, das neue Geschäftsmöglichkeiten aufzeigen und fördern soll, wird das Chief Strategy Office von LG zudem ein Business Incubation Center einrichten, das aus neuen Ideen Business-Chancen generiert.

Um besser auf die sich verändernden Bedürfnisse von Konsumenten zu reagieren, wird LG zusätzlich ein Customer eXperience (CX) Lab eröffnen, das direkt dem CEO untersteht. Das CX Lab wird Aspekte des Advanced Design Lab umfassen und untersuchen, wie Design die Interaktion von Verbrauchern mit Produkten beeinflusst.

Auch personelle Veränderungen stehen auf der Agenda. Dan Song sein, Präsident und CEO der Home Appliance & Air Solutions Company wird abgelöst. Unter der Leitung des 37-Jährigen verzeichnete die LG H&A Company trotz der Pandemie die höchsten Verkaufszahlen in der Geschichte des Unternehmens. Seine Nachfolge tritt Lyu Jae-cheol an. Der 32-jährige aus dem Hause LG ist seit 2016 Leiter des Geschäftsbereichs Living Appliance.

Alle Veränderungen werden am 1. Dezember 2020 in Kraft treten, Beförderungen werden am 1. Januar 2021 wirksam.