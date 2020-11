Die Diplom-Medienwirtin verantwortet seit Oktober das Marketing von Blaue Erdbeere und zeichnet sich für den Ausbau der Digital Signage Aktivitäten verantwortlich. Dabei stehen die thematische Entwicklung von kreativen Digital Signage Konzepten und die Kundenberatung im Fokus. Horch ist mit den Herausforderungen des Digital Signage Marktes nach 13 Jahren Vangenhassend bestens vertraut.

Blaue Erdbeere mit Standorten in Aachen und Krefeld ist bisher nur wenig bekannt in der Digital Signage Branchen. Deshalb haben wir bei den kreativen „Digitalisten“ von Blaue Erdbeere nachgefragt.

Wer ist die Blaue Erdbeere?

„Wie der Name schon verrät, ist die Blaue Erdbeere vor allem eines: erfrischend anders, individuell und einzigartig“, betont Julien Lorch, Geschäftsführer der Blauen Erdbeere Werbetechnik GmbH. Als Werbetechnik-Manufaktur, Werbeagentur und Digital Signage Integrator beschildert, beleuchtet, beschriftet und begeistert die BlaueErdbeere seine Kunden am Niederrhein. Vor rund fünf Jahren gegründet, beschäftigt das inhabergeführte Unternehmen am Niederrhein 40 Charakterköpfe aus Farbenspielern, Pixeljongleuren, Technikern bis hin zu Monteuren. „Unsere Strategen, Visionäre und Gestalter stellen eintönige Werbung auf den Kopf, denken anders und stehen unseren Kunden mit einem ganzheitlichen Konzept statisch und digital zur Seite“, sagt Julien Lorch, Geschäftsführer der blauen Erdbeere Werbetechnik GmbH.

„Das kreative Team der Blaue Erdbeere hat mich sehr schnell begeistert und ist so viel mehr als Werbetechnik. Als kreative „Digitalisten“ beraten wir unsere Kunden ganzheitlich und legen sehr viel Wert auf mehrwertbringende und branchenbezogene Contentideen. Digitale Werbung die bewegt, auf die Zielgruppe abgestimmt ist und es schafft Markenwelten zu kreieren“, erläutert Fabienne Horch, Marketing Vertrieb Digital Signage der Blauen Erdbeere. „In der Digital Signage Manufaktur –auf einer Produktionsfläche von 2.500 m² – fertigen wir individuelle Digital Signage Lösungen: ob großformatige Outdoor LED-Videowalls, digitale Menüboards, digitale Stelen oder Wandmodule“, erklärt Patrick Lieberei, Vertriebsleiter der Blauen Erdbeere.

Digitalisierung, digitale Transformation sind große Wörter. Aber wie nun genau? Wie und warum soll was digital werden?

„Wir nehmen unsere Kunden an die Hand. Nicht überall bringt die Digitalisierung Vorteile. Aber richtig zum Einsatz gebracht, können individuelle Branchenlösungen Zeitaufwände und Kosten senken und gleichzeitig zielgruppengerecht, zeit- und tagesaktuell informieren, vernetzen, warnen und unterhalten. Es ist uns eine große Herzensangelegenheit, als Dienstleister der Region neben Städten auch kleine und mittelständische Unternehmen zu betreuen“, unterstreicht Fabienne Horch.

Wo soll die Reise hin gehen?

„Es wird meine Aufgabe sein, neue Produkte zu entwickeln, ein Partnernetzwerk aufzubauen und unsere Kunden im Digitalbereich zu beraten. Wir bauen die Digital Signage Abteilung weiter auf und aus und sind immer auch auf der Suche nach Partnern im Bereich der Hard- sowie Software. Als kompetentes Fertigungsunternehmen möchten wir uns der Branche als kreative Digital Signage Manufaktur präsentieren, die auf Bedarf ganz individuelle Digital Signage Gehäuselösungen fertigt“, so Fabienne Horch. „Unser Montageteam kennt keine Limits und verbaut Werbeanlagen und Videowalls auch in schwindelerregenden Höhen. Ein Schwerpunkt bildet zukünftig der LED-Videowall Bereich Indoor sowie Outdoor. Dabei helfen wir unseren Kunden darüber hinaus bei der Vermarktung, sprich Refinanzierung und bieten eine betreute Anzeigenschaltung, Betreibung der Videowalls an“, erläutert Patrick Lieberei.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Immer mehr Autohäuser setzen auf moderne LED-Werbeflächen auf Ihrem Gelände. „Sich mit ausdrucksstarken, innovativen Werbelösungen abzuheben, ist heute wichtiger denn je,“ sagt Julien Lorch von der Blauen Erdbeere. Das Unternehmen hat für das Audi Zentrum Krefeld der Tölke & Fischer Gruppe eine 15 Quadratmeter große LED-Stele realisiert. Die Stahlkonstruktion hat ein Gewicht von 2,5 Tonnen und bietet eine digitale Werbefläche aus 60 LED-Modulen mit einem Pixel-Pitch von 4,8. Gerade mal 2 Monate waren für die Planung, Produktion, Montage und Inbetriebnahme nötig. Autohaus-Chef Volker Link ist begeistert: „Die LED-Tafel ist sehr hell hat tagsüber sowie nachts einen tollen Werbeeffekt an der vielbefahrenen Straße. Wir haben noch nie so viele Gebrauchtwagen verkauft wie an unserem neuen Standort. Hier sieht uns jeder.“