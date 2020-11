Als einziger der großen vier europäischen Pure-Play Digital Signage Anbieter ist die schwedische Zeta Display börsennotiert. Die Wettbewerber Trison, Stratacache und Mcube sind als Privatunternehmen – i.d.R. in Besitz von Finanzinvestoren – weitaus weniger transparent.

Die quartalsweise Veröffentlichungspflicht ermöglicht einen detaillierten Einblick in die typische Entwicklung der europäischen Digital Signage Branche.

Die Zeta Display Umsätze erholten sich im dritten Quartal (Juli-September) wieder gegenüber dem Lockdown-Quartal April-Juni. Anstelle von fast -20% verzeichnete Zeta Display nur noch einen Umsatzrückgang von -13,3% auf umgerechnet 8.4 Mio Euro (VJ 9,7 Mio Euro). Für die ersten drei Quartale summiert sich der Umsatzrückgang auf 9.2% inklusive der Vorkrisen-Periode zu Jahresanfang (2020: 25,6 Mio ggü. 28,2 Mio Euro).

Zu verdanken hat Zeta die im Branchenvergleich noch relativ gute Entwicklung dem starken Ausbau bei Recurring Revenues. Langlaufende Verträge mit wiederholenden Umsätze (ARR – Annual Recurring Revenues) rund um Software, Service und Maintenance bringen Planungssicherheit. In einem stark rückläufigen Gesamtmarkt konnte Zeta Display ARR-Umsätze in den ersten neun Monaten um 15,3% gegenüber Vorjahr steigern. Damit erzielt Zeta Display bereits mehr als 38% des Gesamtumsatzes mit Recuring Revenues.

Das Neugeschäft blieb weiterhin sehr schwierig (-27%) – auch wenn Zeta einen größeren Deal vermelden konnte und einige große Projekte im Vergleichsquartal im Vorjahr die Zahlen etwas verzerren. Der Digital Signage Integrator mit Sitz in Malmö/Schweden rollt aus und betreibt die Digital Signage Software der Menüboards in 750 Burger King Restaurants in Russland und GUS-Staaten.