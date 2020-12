Was genau Sony auf der virtuellen CES am 06. Januar präsentieren wird behalten die Japaner noch für sich. Aber ein Teaser-Video wurde schon veröffentlicht. Auch Samsung teasert sein CES Productlaunch schon an – unter The First Look 2021 A New Vision for Screens.

Es wird interessant zu sehen welchen Einfluss die MicroLED Produkteinführungen auf die Digital Signage Branche haben.