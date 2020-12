Die Digitalberatung der französischen Publicis Gruppe, Publicis Sapient, hat ihre Digital Signage Plattform Premise für den Einsatz auf Brightsign XD und XT Mediaplayer angepasst. In der Agentursprache klingt Digital Signage viel zu banal – so nennt Sapient die Anwendung „Digital-in-Venue“.

Premise ist Publicis Sapients digitale Erlebnisplattform, die Digital Signage Management-Funktionen mit Echtzeitanalysen und A/B-Testfunktionen verbindet. Seit mehr als einem Jahrzehnt ermöglicht Premise datengesteuerte Digital Signage Experiences auf digitalen Menüboards, an Selbstbedienungskiosken und Endless Aisle / Extended Shelf Anwendungen. Schon zu Beginn – damals noch Sapient Nitro – fokussierte die Digitalagentur auf datengesteuerte Selfservice Applikationen die für das Großteil der Digital Signage Welt aufgrund der Echtzeit-Anbindung Backend-Anbindung (Warenwirtschaftssysteme, CRM etc) zu komplex war.

„Der Vorteil von Premise liegt in seiner Flexibilität, datengesteuerte, kontextbezogene und personalisierte Kundenerlebnisse in Echtzeit zu liefern“, so Jackie Walker, Capability Lead für Premise bei Publicis Sapient. „Um diese Erfahrungen nahtlos zu liefern, benötigen wir die allerbeste Hardware. Die Optimierung unseres Ökosystems auf BrightSigns Media-Playern gewährleistet ein qualitativ hochwertiges Kundenerlebnis und eine zuverlässige Bereitstellung von Inhalten in Echtzeit“, so Jackie Walker, Capability Lead for Premise bei Publicis Sapient.

„Premise setzt einen neuen Standard dafür, wie Unternehmen Daten synthetisieren können, um die Kundenerfahrung zu bereichern“, sagte Jeff Hastings, CEO von BrightSign. „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Publicis Sapient als dem bevorzugten Media-Player-Anbieter für die Premise-Plattform noch weiter zu festigen“.

Zusätzlich zur Optimierung von Premise für BrightSign-Media-Player durch Publicis Sapient arbeitet der Mediaplayer-Hersteller auch mit dem italienischen Digital Signage Spezialisten Global Display Solutions (GDS) zusammen. GDS bietet seinen Kunden nun auch Brightsign OPS-Player an.