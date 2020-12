Vor gut anderthalb Jahren trat der Digitalpakt Schule, die Initiative des Bundes zur Digitalisierung von rund 40.000 deutschen Schulen, offiziell in Kraft. Die Coronakrise hat dem anfangs schleppenden Abfluss der Mittel seitens der Länder neuen Schub gegeben. Nicht nur interaktive Displays und Digital Signage steht bei den Schulen auf der Wunschliste, sondern auch sichere Netzwerklösungen. Lancom Systems positioniert sich hier als idealer Partner auf dem Weg der Schulen ins Netz. Der Hersteller bietet qualitativ hochwertige Netzwerkprodukte und Lösungen aus einer Hand. Mit seiner „Technologie made und hosted in Germany“ erfüllen sie alle strengen Richtlinien im Rahmen der DSGVO und sind in allen Belangen förderrichtlinienkonform.

„Das Angebot von Lancom ist mit seinem Leistungspaket und hohem Niveau an Datenschutz und Sicherheit prädestiniert für Digitalpakt-Projekte. Reseller können hier von einem lukrativen Projektgeschäft profitieren. Wir freuen uns, dass wir in diesem Bereich nun enger mit Lancom zusammenarbeiten und hier unseren Kunden nun umfassende Unterstützung bieten“, so David Balzer, Senior Manager UCC & Infrastructure bei Ingram Micro. Neben Pre-Sales Support, Unterstützung bei der Projektierung und Rolloutplanung durch ein engagiertes Projektteam sowie spezielle Finanzierungsmodelle bietet Ingram Micro den Fachhändlern mit ihrem umfassenden Portfolio zudem Komplementärprodukte für Gesamtprojekte im Bereich Infrastruktur, Powermanagement und Physical Security.

„LANCOM bringt langjähre Erfahrung bei der Schul-Digitalisierung ein und ist in puncto Datenschutz und Sicherheit die richtige Wahl für Schul-Netzwerke jeder Größe“, so Christian Sallmann, Vice President Distribution Germany bei LANCOM. „Alle unsere Lösungen einschließlich des Cloud-Managements lassen sich vollumfänglich DSGVO-konform betreiben und bieten so einen effektiven Schutz vor möglichen Zuwendungsrückforderungen, die bei strukturellen Datenschutzverstößen drohen. Mit unserem gebündelten Fachwissen unterstützten wir Systemhäuser und Schulen perfekt dabei, anstehende Digitalisierungsprojekte schnell, sicher und rechtskonform zu bewältigen.“