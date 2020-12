Die rekonstruierte Fassade erinnert an das im 2. Weltkrieg zerstörte Berliner Stadtschloss. Das mit Privatspenden und Steuergeldern wiederaufgebaute Schloss ist in der Struktur allerdings ein hochmodernes Ausstellungsgebäude. In der Sprache der Betreiber „entsteht mit dem Humboldt Forum ein neuer Ort des Erlebens, des Lernens und der Begegnung.“ Ein Haus, vier Akteure. Dies sind die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) mit dem Ethnologischen Museum und dem Museum für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin (SMB), Kulturprojekte Berlin und Stadtmuseum Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin (HU) und die Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss (SHF).

Aus Digital Signage-Sicht werden nicht nur die zukünftigen Ausstellungen sehr interessant werden. Im großen Foyer steht etwa mit dem Kosmograph ein 20m hoher, dreidimensionaler Turm als Eyecatcher. Auch Projektionmapping-Installationen sollen zukünftig für zusätzliches Besucherinteresse sorgen.