Claudia Zayer, Unitleitung DOOH bei Goldbach Germany: „Das Jahr 2020 war ein sehr außergewöhnliches Jahr und eindeutig geprägt von der Pandemie. Das betrifft alle Medien, alle Branchen und auch die Arbeitsweise per se. Wir haben diese herausfordernde Zeit genutzt unser programmatisch buchbares Inventar auszubauen und an neuen Technologien zu arbeiten. Schon heute stehen diese in der vollen Bandbreite von Private Market Places (PMP) bis Open Auction unseren Kunden und Partnern zur Verfügung.“

Robert Stahl, Geschäftsführer Goldbach Germany ergänzt: „Auf der anderen Seite haben sich auch die Agenturen in enormer Geschwindigkeit an die neuen Herausforderungen angepasst. Die Prozessabwicklung ist schneller und kurzfristiger geworden und das programmatische Werbe-Zeitalter ist mit allen Konsequenzen eingeläutet. Im Jahr 2021 wird sich die DOOH Branche noch mehr als bisher mit Programmatik und Daten auseinandersetzen und an neuen Technologien und Möglichkeiten arbeiten. Diese grundsätzliche Entwicklung gab es schon früher wurde durch die Krise eindeutig beschleunigt.“