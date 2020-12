Full-Service-Agentur MuSe Content gab es 2020 so einiges zu feiern – unter anderem das 10-jährige Bestehen. Der Krise zum Trotz konnten neue Geschäftsfelder etabliert und spannende Pilotprojekte umgesetzt werden. Was den Anbieter von InStore-Multimedia und Digital Signage in diesem besonderen Jahr bewegt hat, schildert Geschäftsführer Marco Burkhardtsmayer in seinem Jahreskommentar 2020/21.

Das Jahr 2020 war ein energieintensives Jahr und verlangte uns viel ab. Die Etablierung neuer Geschäftsfelder wie Livestream-Shopping und Broadcast und auch die Zusammenarbeit trotz räumlicher Distanz hat das Team mit enormem Energieaufwand bewältigt. Wir konnten neue Mitarbeiter an Bord holen und auch unsere Freelancer durch die herausfordernden Gewässer bugsieren. Unsere starke und solide Basis aus 2019 hat uns dabei sehr geholfen.

Unser Fazit: Unser Einsatz hat sich gelohnt. Trotz verlangsamtem Wachstum rechnen wir mit einem Plus von 20% zum Vorjahr.

Die Weiterentwicklung von MuSe Content zur ganzheitlichen Service Agentur im Bereich Digital-Retail ist nahezu abgeschlossen, dies wurde vor allem durch die neuen Projekte stark gefördert und beschleunigt. Unsere Konzentration auf Konzeption und Strategie als Basis für erfolgreiche Digital-Signage-Projekte verstärkt weiter unsere Positionierung im Wettbewerbsumfeld.

Für 2021 stehen für uns zwei Themen im Fokus: Live-Shopping und Instore-Audio. Im Bereich Live Shopping werden wir unsere Marktposition stärken und weiter ausbauen. Unser großes Know-How und unsere First-Mover-Learnings machen uns aktuell zum ersten Ansprechpartner im Retail. One-to-one und One-to-many werden in den nächsten Jahren ein fester Bestandteil jeder Omnichannel Strategie sein. Dies zeigt sich ganz deutlich. Durch die Erweiterung dieser Themen in den Bereich Microchannel-Management eröffnen sich ganz neue Perspektiven in der Kommunikation mit dem Kunden am POS und darüber hinaus.

Besonders hervorzuheben ist die große Relevanz und Wirksamkeit von Instore-Radio, das sich mittlerweile zu einem wichtigen Faktor für das Angebot von MuSe Content entwickelt hat. Gerade in den vergangenen Monaten hat Instore-Audio einen großen Beitrag zur Information von Kunden und Mitarbeitern geleistet. Durch strategische Partnerschaften und neue Kunden werden wir auch im kommenden Jahr in diesem Segment deutlich wachsen.

Unsere strategische Partnerschaft mit GREY SHOPPER trägt erste Früchte und bringt zusätzlich die Themen Marktforschung und Customer-Insights auf die Agenda unserer Kunden. Es macht uns sehr viel Spaß, als Team den Einzelhandel ganzheitlich zu betreuen und partnerschaftlich zu unterstützen.

Unser absolutes Highlight dieses Jahr waren die Launches spannender neuer Konzepte und Pilotprojekte bei etablierten Premium-Brands. Der BREUNINGER-Store in Nürnberg sowie das 4. OG im Kaufhaus STEFFL in Wien sind zwei dieser herausragenden Projekte. In 2021 werden wir nach intensiver konzeptioneller und planerischer Vorarbeit das modernste Sporthaus der Alpen präsentieren können.

So war 2020 für uns ein besonderes Jahr. Stolz konnten wir unser 10-jähriges Bestehen feiern und sehen positiv gestimmt in die Zukunft. So ermutigen wir auch weiterhin alle Marktteilnehmer, mit uns in einen offenen und zukunftsgerichteten Dialog zu treten.