Sprachen wir als mittelständischer Full-Serviceanbieter letztes Jahr um diesen Zeitraum noch von einem für uns sehr guten Jahr 2019 mit Aussicht auf ein erfolgreiches Jahr 2020, so mussten wir – bedingt durch den ersten Lockdown und den weiteren Verlauf der Pandemie – unsere Erwartungen deutlich nach unten korrigieren. Die Schließung des Point of Sales (PoS) und der Gastronomie verursachten für uns als Hersteller von analogen und digitalen Displays für den PoS einen unmittelbaren Einbruch der Nachfrage nach klassischen Displays. Dergleichen auch bei den im Vorfeld als sicher eingestuften Digital Signage-Projekten.

Kompensieren konnten wir diesen Nachfragerückgang, indem wir mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem Maschinenpark in der Lage waren, unsere 5.000 Quadratmeter große Produktion in Köln gewissermaßen über Nacht auf die Herstellung benötigter Pandemieschutzartikel wie z.B. Kontaktschutzwände, Hygiene- und Abstandsdisplays umzustellen und zu liefern. Kurzzeitig ging es beim Kauf von Acryl & Co. zu, wie an der Börse.

Wenige Monate zuvor und vor den Einschränkungen für das öffentliche Leben, entschied sich die in Köln ansässige Mediaagentur ASS Werbe GmbH auf ihrer Suche nach einem soliden und kompetenten Digital-Signage-Partner, für marketing-displays.

Die ASS gehört seit 1994 zu den führenden unabhängigen Mediaagenturen für Außenwerbung und hat im Laufe der Jahre immer wieder innovative Werbekonzepte für ihre Kunden entwickelt.

Bereits ein Jahr vor Corona hatte die Mediaagentur damit begonnen, vornehmlich analoge Hygienesäulen mit einem besonderen Hi-Tec-Desinfektionsmittelspendersystem unter der Marke „Media for Health“ zu entwickeln, die Content und den Mehrwert der Handhygiene miteinander verbinden. Beschleunigt durch die besondere Situation und als Erfinder ihres Hi-Tec-Desinfektionssystems war es für die ASS eine logische Konsequenz, zu diesem Zeitpunkt ein digitales Produkt innerhalb kürzester Zeit zur Marktreife zu entwickeln.

Hier kamen wir als Digital Signage-Hersteller ins Spiel und bauten unmittelbar nach Abschluss des Anbieterscreenings in Kooperation und unter der Projektführung der ASS einen ersten Prototypen. Dieser wird mittlerweile, für den exklusiven Vertrieb durch die Mediaagentur an Ihre Kunden, in Serie produziert. Im Ergebnis steht jetzt zum Jahresende eine erfolgreiche Kooperation zweier Kölner Unternehmen, die vielleicht ohne die aktuell besondere Situation und trotz der räumlichen Nähe, so nicht zustande gekommen wäre.

Unsere Einschätzung für die kommenden Jahre:

COVID-19, Infektionen im Allgemeinen und die damit verbundenen und notwendigen Hygienemaßnahmen werden Teil unseres Alltags bleiben. Hierbei werden intelligente und qualitativ hochwertige Lösungen mittel- bis langfristig die ersten notwendigen Schnellschusslösungen ablösen.