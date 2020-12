Das Jahr 2020 wird als ein ganz besonderes und herausforderndes Jahr in die Geschichte eingehen. Alle Erfolge und Fortschritte im Bereich Digital Signage aus den letzten Jahrzehnten wirken in Relation zu einer globalen Pandemie plötzlich nebensächlich.

Könnte man meinen.

Tatsächlich sind nach dem ersten Schock sofort die Bemühungen, Anstrengungen und Ideen der Unternehmen mit aller Kraft in Leistungen geflossen, um sich den neuen Herausforderungen zu stellen und dazu beizutragen, uns an eine veränderte Lebens- und Arbeitsumwelt anzupassen. Firmen mussten flexibel agieren, alternative Lösungen suchen und neue Wege gehen.

Bei der Pilkington Deutschland AG wurde schon vor der Corona-Pandemie viel Kraft, Geld und Zeit in die Entwicklung eines antimikrobiellen Glasprodukts investiert. Die neue Situation hat den Entwicklungsprozess noch beschleunigt, so dass im Oktober 2020 das erste antimikrobielle Glas der NSG Group auf den Markt gebracht werden konnte. Pilkington SaniTise besitzt eine transparente, pyrolytisch aufgetragene Beschichtung, die photokatalytisch aktiv ist. Das bedeutet, sie wird durch den UV-Anteil im Tageslicht oder spezielle UVC-Lampen aktiviert und ist dann in der Lage, umhüllte Viren, Pilze und Bakterien zu reduzieren und deren Ausbreitung zu verhindern.

Die oleophobe Oberfläche bewirkt außerdem, dass Fingerabdrücke nicht so stark sichtbar sind und sich das Glas einfacher reinigen lässt. Überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten, Wege sich kreuzen und Flächen häufig berührt werden, kann antimikrobielles Glas zu unserer Sicherheit und einer hygienisch gestalteten Umwelt beitragen. Das gilt für öffentliche Verkehrsmittel, Krankenhäuser, Hotels oder Einkaufszentren genauso wie für öffentliche Touchscreens und Infoterminals. Antimikrobielles Glas kann helfen, die Entwicklung von Digital Signage weiter voranzutreiben und digitale Anwendungen sicherer und hygienischer machen.

Wir wissen nicht, wie sich die Märkte in Zukunft verändern werden und welche Herausforderungen noch auf uns warten. Wir können aber versuchen, die Veränderungen anzunehmen und uns das Ziel setzen, das Bestmögliche für uns und unsere Mitmenschen durch die Entwicklung neuer Produkte und Anwendungen zu erreichen. Was wir wissen, ist, dass uns die Themen Hygiene und Abstand noch viele Jahre bei der Entwicklung von innovativen Produkten begleiten werden. Und genau darauf sollten wir uns konzentrieren und all unsere Kraft, unsere Kreativität und unseren Enthusiasmus darauf konzentrieren, unsere Welt so sicher wie möglich zu gestalten.