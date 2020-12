LG Electronics Deutschland sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Business Development Manager für das Vertical Unternehmenslösungen im Geschäftsbereich B2B Information Display

Hierfür suchen wir eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit strukturierter und teamorientierter Arbeitsweise, die in der Lage ist, anspruchsvolle Projekte zu koordinieren.

Über LG Electronics B2B Information Display:

LG Electronics Information Display (ID) produziert seit 2009 digitale Signage-Lösungen, die Maßstäbe setzen. Die flexiblen Display bzw. Signage-Lösungen lassen sich perfekt auf individuelle Bedürfnisse anpassen – von großflächigen LED Installationen bis zum maßgeschneiderten UHD-Hotel-TV-System für mehr Luxus in der Hotellerie. Mit Meilensteinen wie dem transparenten OLED Display treibt LG Electronics Information Display als Innovator die technische Entwicklung voran und bietet seinen Kunden besten Service sowie beständig völlig neue kreative Möglichkeiten.

Ihr Verantwortungsbereich:

Ausbau des Digital Signage Geschäfts im Bereich Unternehmenslösungen, insbesondere in den Branchen:

Banken & Finanzen

Versicherungen

Industrie / Hersteller

Öffentlicher Dienst / Behörden (exkl. Bildung & Gesundheitswesen)

u.a. mit den Schwerpunkten:

Control Rooms, Meeting und Geschäftsräume, Büros, Eingangsbereiche, Designelemente

Ihre Aufgaben:

Vertical spezifische Marktanalysen und Ausarbeitung von von Entscheidungsvorlagen für Marktbearbeitungs- und Vertriebsstrategien

Gewinnung und Etablierung neuer Kundenbeziehungen

Identifizierung von relevanten Multiplikatoren und Marktbeeinflussern sowie Kontaktpflege zu diesen

Erstellung und Bearbeitung professioneller Angebotsunterlagen und -präsentationen, die unsere Lösung für den Kunden umfassend darstellt

Bearbeitung von Ausschreibungen

Management der Angebotsprozesse, Sicherstellung und Einhaltung von Deadlines sowie Steuerung interner und externer Prozesse

Erstellung / Revision von klaren und zusammenhängenden Inhalten und Anpassung von Standardinhalten an die spezifische Kundensituation, Aufarbeitung von Best Practices und Vorlagen

Ihre Qualifikationen und Voraussetzungen:

Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Ausbildung

Erfahrungen in Bezug auf relevante Technologien der Branche und des Verticals wünschenswert

Mind. 5 Jahre erfolgreiche Vertriebsarbeit bei einem Hersteller, Systemhaus oder Systemintegrator mit Bezug zur Vertical Unternehmenslösungen

Bestehende Kontakte zu relevanten Endkunden

Verhandlungssichere Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Hohe soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz

Fähigkeit, auch unter großem Zeitdruck den Überblick zu behalten und mit hohem Engagement beste Ergebnisse zu liefern

Sehr gute Verhandlungs- und Präsentationsfähigkeiten sowie Reisebereitschaft werden vorausgesetzt

Was Sie von uns erwarten können:

Sie werden Teil eines dynamisch wachsenden Teams und berichten direkt an den Head of Business Development B2B ID DACH. Neben einer angenehmen, kollegialen Atmosphäre bieten wir Ihnen ein chancenreiches, internationales Arbeitsumfeld. Es warten vielfältige Projekte bei Kunden unterschiedlicher Branchen auf Sie. Bei uns gelten flache Hierarchien und ein Prinzip der offenen Tür. Die eigene Karriere und Ihre individuelle Lernkurve hängen eng an Ihrem persönlichen Erfolg und Engagement.

Ganz praktisch bieten wir als weitere Benefits unter anderem:

Flexible Arbeitszeiten

Vermögenswirksame Leistungen

Internationales High-Potential Programm

Erfolgsabhängige Vergütung

Möglichkeit zum Personalkauf

Sie sind interessiert? Wir freuen uns auf Sie!