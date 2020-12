NEC bietet mit der InfinityBoard Serie eine der am besten integrierten Collaboration Lösungen am Markt an – Touchscreens integriert mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher. Alles ohne Kabelwirrwarr in einem Gehäuse untergebracht. Doch die Nutzung von Touchscreens ist seit Corona nicht mehr für jeden Mitarbeiter erstrebenswert.

Um trotzdem eine einfache Bedienung zu ermöglichen bietet NEC für die Quicklaunch-Oberfläche nun eine Bedienung über das Smartphone an. Nutzer müssen nur den QR-Code scannen – dann können alle wichtigen Funktionen einfach über den Touchscreen des persönlichen Smartphones gesteuert werden.