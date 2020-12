Die Entscheidung ist gefallen: Samsung Electronics GmbH verlegt seine Deutschlandzentrale in Schwalbach, Am Kronberger Hang 6, Mitte 2024 mit allen Mitarbeitern des Headquarters in die Frankfurter Straße 2-8. Die langfristig angemieteten Büroflächen sind verteilt auf ein 16-geschossiges Hochhaus sowie einen unmittelbar angrenzenden Flachbau. Das neue Büro-Quartier entsteht auf einem rund 30.800 m² großen Grundstück am Eingang des Gewerbegebiets Süd in Eschborn. Gebaut wird voraussichtlich ab 2021/2022.

„Wir freuen uns sehr, dass unser neuer Firmensitz in Eschborn jetzt Realität wird“, sagt Man-Young Kim, President der Samsung Electronics GmbH. „Samsung steht dafür, Menschen Innovationen zugänglich zu machen, die ihr Leben und ihren Alltag verbessern sollen. Dieser Grundsatz ist uns vor allem auch für unsere Mitarbeiter besonders wichtig. Daher freuen wir uns, Mitte 2024 einen Neubau zu beziehen, der uns nicht nur viele Möglichkeiten für die Umsetzung zeitgemäßer Bürokonzepte bietet, sondern auch moderne ökologische Standards erfüllt.“

Die Büroflächen werden flexibel nutzbar sein und bis ins Detail auf die Bedürfnisse von Samsung zugeschnitten. Die Räumlichkeiten bieten Möglichkeiten für neue Konzepte, die auch den veränderten Anforderungen an hybride Arbeitsmodelle und Kollaborationsformen Rechnung tragen. Die Mitarbeiter profitieren aber nicht nur von moderner Architektur und Innenraumgestaltung an ihrem Arbeitsplatz, sondern auch von einer optimalen Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie an die Autobahnen 5, 66 und 648 und das Frankfurter Autobahnkreuz. Damit können auch Kunden und Besucher schnell den neuen Standort vor den Toren Frankfurts erreichen.

Die bisherige Samsung-Zentrale in Schwalbach platzt aus allen Nähten und ist etwas in die Jahre gekommen. Einige Abteilungen sind in benachbarten Gebäuden untergebracht u.a. auch der LED-Showroom.

Der neue Standort ist nur wenige hundert Meter vom LG Hochhaus entfernt, wo das europäische und deutsche Headquarter untergebracht ist.