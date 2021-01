„Mit den Technologien von morgen die Zukunft gestalten“ – unter diesem Motto stellt die Sony Corporation auf der CES 2021 ihre neuesten Entwicklungen vor. Die Inhalte zur CES 2021 launcht der japanische Konzern parallel auch über seine neue digitale Event-Plattform „Sony Square“. Auf der Plattform, die bei der CES eingeführt wird, soll es auch bei zu künftigen digitalen Events Informationen zu Produkten, Inhalten und Technologien aus der gesamten Sony Group geben.

Allen voran natürlich die auf der CES gezeigten Innovationen. Und präsentiert wird viel: etwa Software für die digitale Filmproduktion oder zur Erstellung von in Echtzeit auf eine gefilmte reale Person reagierenden 3D-Avataren für virtuelle Umgebungen. Letztere Technologie veranschaulichen die Japaner bei einem Konzert mit Sängerin und YouTube-Star Madison Beer. Im Fokus der ganzen CES-Show stehen dabei drei große ‚R‘: Reality, Real-Time und Remote. Der gesamte Messeauftritt dreht sich um solche von Sony als 3R-Technologien bezeichnete Lösungen.

Etwa die neuen Crystal LED-Displays mit leistungsstarken X1 Bildprozessor, der auch in den Bravia TV zum Einsatz kommt. Damit sollen sich die LED-Displays perfekt für Installationen in Hallen oder Lobbys eignen. Damit passt die Lösung zwar eigentlich nicht auf die Consumer-Messe, ist aber für Integratoren und Digital Signage interessant. Die Crystal LED werden mit Pixel-Pitches in 1.26mm und 1.58mm jeweils als High Contrast (C-Series) und High Brightness (B-Series) ab Sommer verfügbar sein.

Mit im Messegepäck sind auch die neue Playstation 5, das Xperia 5 oder auch die ‚Spatial-Reality‘-Screens, die 3D ohne Hilfsmittel wie eine Brille darstellen können. Über letztere hatten wir in einem anderen Artikel bereits ausführlich berichtet. Interessant sind auch die TV-Geräte mit kognitiver Intelligenz BRAVIA XR, die Sony angekündigt hat.

Der smarte Prozessor erkennt die Punkte im Bild, auf die ein Zuschauer fokussiert, und analysiert übergreifend zahlreiche Aspekte der Bildqualität. So sollen laut Sony realistischere, stärker an der menschlichen Wahrnehmung orientierte Bilder erzeugt werden. Darüber hinaus skaliert die AI den Klang auf 5.1.2 hoch, um den Zuschauer für ein immersiveres Erlebnis in Surround-Sound einzuhüllen.

Zuletzt gab Sony noch neue Infos zu seinem Prototyp-Fahrzeug Vision-S raus, an dem sich der Elektronikkonzern versucht und veröffentlichte zwei Videos. Ob das Modell allerdings jemals käuflich sein wird oder ein reines Testprojekt bleibt ist fraglich.