Nach einem hervorragenden Jahr 2019 startete die Außenwerbung auch im ersten Quartal 2020 mit einem Umsatzplus von 2,7 Prozent. Die steigende Mobilität der Bevölkerung machen OoH zum letzten verbleibenden Massenmedium.

Dann kam Corona. Die Mobilität in Deutschland ging kurzzeitig stark zurück. Selten zuvor mussten Unternehmen dermaßen kurzfristig auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren, um weiter am Markt bestehen zu können. Einen ersten Lichtblick lieferte die Jahresmitte. Deutschland startete in den Sommer der Mobilität.

Da bei planus media die soziale Verantwortung in den Unternehmenswerten ganz oben steht, hieß es in diesem Jahr für uns: Umstellung auf Kurzarbeit und alle Mitarbeiter/-innen ins Homeoffice. Ohne Entlassungen, das Auslaufen befristeter Verträge oder andere personelle Maßnahmen.

Jetzt laufen wir wieder auf Volllast. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihr außerordentliches Engagement. Trotz der räumlichen Trennung sind wir in den vergangenen Monaten näher zusammengerückt. Darauf bin ich sehr stolz. Jetzt stehen alle Zeichen auf Zukunft. Auf Wachstum. Auf OOH.

Trends 2021: Digital Out-of-Home ist die Zukunft der Außenwerbung – Nachhaltigkeit die grundlegende Haltung

Das kommende Jahr wird ebenso spannend wie 2020 – allerdings unter anderen Vorzeichen. Die deutsche Wirtschaft, der Werbemarkt und Out-of-Home drücken das Gas durch und steuern Richtung Wachstum.

In der Out-of-Home-Branche sind dafür vor allem zwei Trends verantwortlich:

Digital Out-of-Home, insbesondere Programmatic DOOH Nachhaltigkeit

Als erfahrene Experten treiben wir die Digitalisierung der OOH-Branche durch innovative Lösungen voran:

Flexible Belegungs- und Targeting-Möglichkeiten erlauben die präzise Ansprache der Zielgruppen

Programmatic DOOH ermöglicht es, Mobilitätsdaten und First Party Data einzubinden und Kampagnen in near real-time auszuspielen

DSPs (Demand Side Plattforms) erhöhen die Buchungs-Convenience durch einfache Abwicklung sowie Buchung unterschiedlichster DOOH-Formate

Der Trend im Mediamix ist deutlich: Während TV und Print lange Zeit prägend waren, wurden sie in den vergangenen Jahren durch die Kombination aus TV und Online abgelöst. Jetzt folgt der nächste Evolutionsschritt: Mit der perfekten Verzahnung von Out-of-Home und Online. Die Außenwerbung sorgt dabei für Reichweite, DOOH in Kombination mit Online und Mobile für gezieltes Targeting.

Wir sprechen bei DOOH aber von One-to-the-right-ones-Kontakten und nicht von einer One-to-one-Kommunikation. Deshalb ist es – trotz der programmatischen Logik – unerlässlich, Kampagnen mit umfangreichen Daten sowie entsprechender räumlicher und geoanalytischer Expertise zu planen.

Ein weiterer Trend für das kommende Jahr ist das Thema Nachhaltigkeit. Stichwort: „Grüne Außenwerbung“. Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie wichtig den Menschen Verantwortung ist. Immer mehr Anbieter setzen sich für klimaneutrale OOH-Kampagnen ein. Auch wir werden das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft stark forcieren.

Aber trotz der beschriebenen Entwicklungen und der hohen Dynamik bleibt 2021 noch viel zu tun, um die Prozesse zwischen Anbietern, Agenturen und Kunden zu optimieren. Denn solang sich Prozesse in der OOH-Branche teilweise wie vor 15 Jahren darstellen und beispielsweise Angebote nur als PDFs geschickt werden, bleibt noch viel Digitalisierungspotenzial auf der Strecke. Stattdessen muss ein komplett digitaler Datenaustausch erfolgen und das Inventar via webbasierter Schnittstellen direkt buch- und bearbeitbar sein. Wir haben das fest im Blick.

Wir von planus media freuen uns schon sehr auf das Jahr 2021. Nicht nur, weil wir alle mit der Zeit wieder uneingeschränkt unserem „normalen“ Leben nachgehen und uns wieder persönlich im Büro sehen werden. Sondern auch, weil die OOH-Branche deutlich wachsen wird und weitere Marktanteile am Gesamtwerbemarkt anvisiert. Ziel sind 10 bis 12 Prozent.