Das böse „C“ hat das Jahr beeinflusst wie kein anderer Faktor und viele Branchen mit nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert. Ich möchte den Ernst der Lage weder herunterspielen noch die wirtschaftlichen Probleme trivialisieren, doch die Krise sollte man auch als Chance für wichtige, nachhaltige Veränderungen begreifen.

Sicher stimmen Sie mir zu, wenn ich sage, dass Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Vergangenheit im Jahr 2020 nur eine untergeordnete Rolle spielten. Corona hat uns vor völlig unerwartete Tatsachen gestellt und gezwungen, altbewährte Regeln neu zu bewerten oder komplett über Bord zu werfen. Bei der Businessplanung, Zielsetzung oder Intralogistik können wir uns in der Krise nicht mehr auf unsere Erfahrungswerte verlassen. Messen und Events wurden verschoben oder gestrichen und der stationäre Handel kämpft ums Überleben.

Kurzfristig betrachtet, erscheinen die Aussichten für den Digital Signage-Sektor alles andere als rosig, doch wie eingangs erwähnt, muss man auch die Chancen wahrnehmen. Beispielsweise verstehen nun immer mehr Händler, dass es am POS vor Ort nicht einfach nur darum geht, die Kunden mit Ware zu versorgen. Verbraucher möchten inspiriert und begeistert werden, mit neuen Ideen sowie neuen Produkten. Kurz: Wenn altbewährte Maßnahmen nicht mehr zünden, müssen wir neue Wege finden, um Interesse zu wecken.

Soziale Challenge

Zudem haben uns die vergangenen Wochen und Monate vor Augen geführt, wie wichtig das soziale Miteinander ist. Wir vermissen den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden und Partnern, ganz gleich, ob im Rahmen eines kleinen Vier-Augen-Meetings oder einer großen Veranstaltung mit tausenden Teilnehmern. Das ist gerade für unser Unternehmen, das traditionell sehr viel Wert auf Kundennähe legt, ein echter Lernprozess. Der Dramatiker Gerhart Hauptmann schrieb einst: „Sobald jemand in einer Sache Meister geworden ist, sollte er in einer neuen Sache Schüler werden“. Deshalb haben wir die Krise genutzt, um verstärkt Webinare sowie Online-Events zu veranstalten. Diese werden wir auch in Zukunft weiter ausbauen, um noch mehr Kunden und Partner zu erreichen. Wir freuen uns außerordentlich über die steigende Zahl der Webinar-Teilnehmer. Es gibt offensichtlich einen großen Bedarf für Schulungen und Trainings im Bereich Digital Signage. Neue Innovationen, wie der automatisierte Informationsaustausch zwischen Endgeräten (M2M & IoT), werden das Interesse weiter befeuern. Auch bei den Themen Touch und Desktop ist die Resonanz sehr gut. Dass wir dabei Zeit sowie Reisekosten sparen und die Umwelt schonen, ist ein positiver Nebeneffekt.

Corona hat uns außerdem gelehrt, dass Home-Office kein fauler Kompromiss ist, sondern wirklich funktioniert. Video-Konferenzen können nicht alle Meetings ersetzen, aber eine ergänzende Option für die Zukunft sein. Viele Unternehmen und Einrichtungen werden in die entsprechende Infrastruktur investieren und damit den Umsatz der AV- sowie LFD-Anbieter ankurbeln. Der Bildungsbereich führte uns schmerzhaft vor Augen, dass beim Thema Digitalisierung in den vergangenen Jahren geschlafen wurde. Corona entpuppte sich auch hier als Weckruf und ließ die Nachfrage für interaktive Large Format Displays schlagartig ansteigen. Ich wage es kaum auszusprechen, aber der Overhead-Projektor könnte schon bald der Vergangenheit angehören.

Das Jahr 2020 lässt sich nicht nur geschäftlich, sondern auch auf der menschlichen Ebene versöhnlich betrachten. Der Zusammenhalt und Support zwischen Kollegen und Partnern war absolut beispiellos. Alle haben sich gegenseitig unterstützt und geholfen, wo es nur ging. Ein wirklich tolles Signal, gerade in Zeiten, die von so vielen Negativschlagzeilen geprägt sind. Wir alle haben das Beste aus der Situation gemacht und daher ist ein optimistischer Blick in die Zukunft durchaus angebracht. 2021 wird nicht einfach, schließlich sind Themen wie Klimawandel, Brexit sowie der Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China längst nicht vom Tisch. Ich bin mir aber sicher, dass wir das gemeinsam hinbekommen.