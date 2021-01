Was hat sich 2020 bei LG und in der Branche getan?

In Summe sind wir trotz aller Herausforderungen durch veränderte Nachfrage und Schwierigkeiten entlang der Lieferkette gut durchgekommen – das verdanken wir der Flexibilität unserer Mitarbeiter, die länder- und einheitenübergreifend beeindruckend zusammengearbeitet haben. Durch unsere Agilität waren wir der erste Hersteller, der in der Pandemie frühzeitig Partner in virtuellen Trainings geschult hat.

In Erinnerung bleiben werden neben den Herausforderungen einige spektakuläre Großprojekte: Europas größer Videowürfel im Heimstadion der Eintracht Frankfurt sowie die Ausstattung der Schweizer Stadien von Servette FC (Genf) und FC Lausanne-Sport unter anderem mit unseren neuen, ums Spielfeld laufenden LED-Perimetern. Außerdem haben wir unser LED-Portfolio mit MicroLED-Technik und transparenten LED-Folien ausgebaut. Unser Portfolio ist besonders im LED-Bereich gewachsen, neben der Stadiontechnik haben wir MicroLED-Technik und transparente LED-Folien aufgenommen. Um Kunden hier optimal beraten zu können, haben wir uns einen weiteren LED-Spezialisten an Bord geholt; auch in Projektmanagement und Vertrieb haben wir neue Kollegen gewonnen. 2021 werden wir das Business Development Team weiter ausbauen.

Wie ist die Situation der Branche einzuschätzen?

Die Pandemie wird in den nächsten Monaten weiter schwer auf der Branche lasten, vor allem in Bezug auf Hospitality, Event und Rental. Wir werden unserer Verantwortung gerecht und unterstützen unsere Partner so gut wie möglich.

Wir bauen unser Business Development Team aus, um Endkunden in unterschiedlichen Marktsegmenten zu ihren individuellen Herausforderungen zu beraten. Unser Anspruch ist, den Austausch mit den Endkunden zu intensivieren – dabei werden wir aber niemals den Handel ausheben: Unser Vertrieb läuft weiter über Distributoren und Systemintegratoren.

Immer mehr Partner, die nicht klassisch aus der Digital-Signage-Branche kommen, bringen frischen Wind ins Geschäft und interessieren sich für unsere Lösungen. Mit unserem Portfolio und unserem Innovationsdrang schauen wir sehr optimistisch in die Zukunft. Und wie gesagt: Wir können auf ein tolles Team zählen – in besonders herausfordernden Zeiten wie jetzt und im „Regelbetrieb“!

Was erwartet uns 2021 und auf welche Innovationen sollten wir uns freuen?

Wir erweitern und ergänzen unser LED-Portfolio ständig. Zuletzt haben wir vor wenigen Wochen unsere Kooperation mit ASSA ABLOY Entrance Systems bekanntgegeben: Gemeinsam entwickeln wir eine Automatiktür mit transparenter OLED-Anzeige, die unseren Kunden fantastische neue Möglichkeiten eröffnet – und für 2021 haben wir weitere spektakuläre Lösungen im Ärmel. Auch neue LCD-Lösungen bieten wir an, vor allem unsere beliebten High-Brightness-Lösungen bauen wir weiter aus. Damit möchten wir weiter wachsen und unsere Partnerschaften stärken.

In diesem Jahr haben wir mit Digital Connect 2020 einen virtuellen Showroom eröffnet, in dem Interessenten vom Schreibtisch all unsere Spitzenlösungen erleben können – aber natürlich freuen wir uns besonders drauf, bald wieder Kunden in den Showrooms vor Ort zu begrüßen. In Eschborn inszenieren wir ab Januar 2021 unsere LED-Lösungen noch stärker, auch in München, in Hamburg und bald an weiteren Standorten präsentieren wir die Highlights unseres Portfolios.