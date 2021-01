Was soll man sagen… 2020 ist ein ganz besonderes Jahr. Für uns ist es ein Jahr der Trendwende. COVID-19 hat uns zunächst operativ ausgebremst. Doch dadurch haben wir Zeit gewonnen, um innovativ zu sein. Wir haben es geschafft, die Neuausrichtung des Unternehmens noch schneller in Projekten umzusetzen als bis dahin gedacht. Und damit bekommt COVID-19 für uns einen durchaus positiven Anstrich.

Leicht war das nicht. Kurzarbeit, abgesagte Projekte, verschobene oder ausgefallene Zahlungen – auch wir hatten damit zu kämpfen. Doch dann ist es uns gelungen, mit Ansprechpartnern aus unterschiedlichen Branchen viele sehr gute Gespräche zu führen. Wir konnten ein noch differenzierteres Bild von den Bedürfnissen unserer Zielgruppen erstellen. Wir haben sehr gute Informationen erhalten, wie sich unsere Zielgruppen neu ausrichten werden, was für sie wichtig wird und vor allem, an welchen Stellen wir mit neuen Lösungen andocken können.

xplace hat sich schon vor COVID-19 neu ausgerichtet – vor allem mit Beratung in den Bereichen Digital Retail und Smart Stores. Und die Veränderungen der vergangenen Monate haben uns gezeigt, dass dies der richtige Weg ist, den wir durch COVID-19 stark beschleunigt haben. Omnichannel-Retail in all seinen Facetten wird das Marktgeschehen der Zukunft bestimmen. Und zwar nicht nur in Zukunftskonzepten, sondern in tragfähigen Realisierungen auf der Fläche.

Wir sehen uns als sehr gut aufgestellt, um diesen Weg gemeinsam mit unseren Kunden zu gehen und den Retail der Zukunft ein Stück weit mitzugestalten. Dass wir richtig liegen, zeigt auch die durchweg positive Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte. Diesem Trend werden wir folgen und unsere Projekte im Jahr 2021 weiter ausbauen. Wir freuen uns sehr darauf!