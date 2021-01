Ehrlich gesagt beeinflusste Corona unser Geschäft weniger, als die CPU-Krise bei Intel der letzten beiden Jahre. Weil CPUs von Intel knapp wurden, haben wir uns gemeinsam mit Giada, dem Produzenten unserer Mini-PCs, schon 2018 auf die Suche nach Alternativen gemacht. So konnten wir Ende 2018 einen auf AMD basierten Mini-PC im gleichen Gehäuse wie die Intel-Version auf den Markt bringen. Giada war zu diesem Zeitpunkt auch einer der ersten Hersteller, der professionelle Digital-Signage-Player mit Android als Betriebssystem im Programm hatten. So hatten wir einen echten Vorsprung, der uns in diesem turbulenten Jahr zugutekam.

Durch CPU-Engpass setzte sich eine neue Produktkategorie durch

Mit der auf Android basierenden DN-Reihe von Giada trafen wir ziemlich genau ins Schwarze. Alle wichtigen Digital-Signage-Softwarehersteller releasten im Laufe des Jahres 2019 Client-Software für Android. Systemintegratoren waren auf der Suche nach Playern mit Intel-alternativen Konfigurationen, die in großen Stückzahlen und zu stabilen Preisen erhältlich sind. Dadurch entwickelte sich eine steigende Nachfrage nach Android-getriebenen Mini-PCs. Aus den bekannten Gründen: Android ist lizenzfrei und deutlich weniger wartungsintensiv als Windows. Gleichzeitig hat sich Android zu einem sehr verlässlichen Betriebssystem entwickelt. So entstand eine völlig neue Produktkategorie: Embedded-Android-PCs als preisgünstige und dennoch sehr leistungsfähige und verlässliche Mini-Rechner.

Corona befeuerte Nachfrage nach günstigen Playern

Genau diese Systeme sind 2020 gefragt wie nie. Sie kommen in den neuen Digital-Signage-Produkten, die Corona brachte, zum Einsatz. Beispielsweise in den Zutrittskontrollsystemen für den Einzelhandel. Diese „Corona-Säulen“ oder „Corona-Ampeln“ steuern den Zugang in Geschäfte und spielen gleichzeitig auf integrierten Displays Informationen an die Wartenden aus. Bei den „Corona-Ampeln“ braucht es nicht die Rechenpower, die i5- oder i7-getriebene Mediaplayer mitbringen. Wichtiger ist der verlässliche 24/7-Betrieb, den diese Mini-PCs beherrschen. Und natürlich der Preis, denn es geht um große Stückzahlen.

Mini-PC-Markt entwickelt sich in zwei Richtungen

So schließen wir bei Concept, trotz Umsatzdelle am Anfang der Krise, unser Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatzplus von knapp 25 Prozent. Unser Umsatz mit Digital-Signage-PCs wuchs um fast zehn Prozent. Die verkaufte Stückzahl stieg um über 15 Prozent. Der Laden brummt sprichwörtlich. Und das wird weitergehen, denke ich. Denn die Vorteile von Android-Playern sprechen sich nach und nach auch in der Industrie herum. Für das so genannte HMI, das Human Machine Interface, also die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, ist der 24/7-Betrieb unerlässlich. Gleichzeitig kommt die gerade bei Android-Systemen ausgeprägte Grafikleistung gut an. Und über günstigere Preise hat sich bisher noch nie jemand beklagt.

Ich denke, der Mini-PC-Markt wird sich in zwei Richtungen aufspalten: Günstige Android-Player für 24/7-Szenarien in der Industrie und Digital Signage auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden uns die High-Power-Systeme für Sensoren-getriebene Signage- und AI-Anwendungen noch eine ganze Weile begleiten. Mini-PCs, die auf AMD-Komponenten basieren, bieten im letzteren Bereich eine preisliche Alternative zu Intel-Systemen. Bildlich gesprochen bietet der neue DM5 von Giada die Grafikleistung eines i7 und die CPU-Leistung eines i3 zu einem Preis vom.