Das Jahr begann mit dem Umzug des Unternehmens nach Köln-Ehrenfeld in das ehemalige 4711-Gebäude ereignisreich, dann kam der Lockdown. Die Corona-Pandemie hat unsere Geschäftsentwicklung wesentlich beeinträchtigt, da wir maßgeblich von der Messebranche abhängig sind. Im Retail verzeichnen wir einen geringeren Einbruch und haben einige Projekte erfolgreich umgesetzt – trotz Corona.

Unsere Erfahrung: In jeder Krise liegt auch eine Chance, mit einem größeren Erfahrungsschatz gestärkt aus ihr hervor zu gehen. Wir haben verstanden, dass viele unserer Kunden, Kooperationspartner und Lieferanten genauso vor enormen Herausforderungen stehen, die insbesondere durch die Digitalisierung gemeistert werden können.

Die digitale Transformation – wichtiger denn je!

Die Corona-Krise hat abrupt gezeigt, wie schnell Unternehmen vor der Herausforderung stehen, ihre gesamte Belegschaft in remote work zu versetzen. Wir haben so gemeinsam gelernt, dass die Corona-Krise weltweit ein Digitalisierungstreiber für viele Branchen ist und gerade für Innovationen im Digital Signage Bereich einige Möglichkeiten bietet. Eine erste Antwort auf die Herausforderungen haben wir als dimedis mit ViCo gegeben: ViCo – Visitor Control System – wurde als Einlasskontrolllösung nach dem Lockdown entwickelt und leistet jetzt schon einen Beitrag zur „neuen Normalität“, etwa beim Kölner Zoo sowie bei einem großen Bankinstitut aus Deutschland. dimedis hat mit ihrer Software-Expertise das Rüstzeug, die kurzfristigen Herausforderungen der Pandemie mit ViCo abzufangen. Und wir sind mit unseren Lösungen ein verlässlicher Partner bei der langfristigen digitalen Transformation der jeweiligen Branchen: Handel, Messewirtschaft und Smart Building.

Weiterer Ausbau: Digital Signage in der Mitarbeiterkommunikation

Trotz Corona-Krise haben wir erfolgreich Projekte im Handel umgesetzt, wie z.B. bei unserem Neukunden XXXLutz. Für einen großen Kölner Chemiekonzern haben wir das digitale Mitarbeiterinformationssystem auf der Basis unserer Digital Sigage-Lösung kompas weiter ausgebaut.

Trends 2021

Wir bauen bei dimedis unser Sales-Team aus und konzentrieren uns auf drei Kernthemen, die wir als zentral identifiziert haben: smart retail, smart building und smart fairs. Digital Signage ist elementarer Teil der Customer Journey und hat mehr Funktionen, als am POS zu informieren und für ein verkaufsförderndes Ambiente zu sorgen. Am POS sind mehr Intelligenz gefragt in den Digital Signage-Anwendungen. Unsere Digital Signage Softwarelösung kompas setzt auf einen Zukunftstrend und bietet unseren Kunden die automatisierte Bespielung von Displays mit programmatischer Werbung an, oder der datenbasierten Anzeige von Kampagnen. Das Stichwort hier lautet: „Smart Stocking“. Mit Smart Stocking verknüpft der Händler sein Digital Signage Netzwerk mit seinem Warenwirtschaftssystem. Die Software nutzt die hinterlegten Fotos und Preisangaben, um automatisch den richtigen Rabatt und Zeitpunkt für die Anzeige auf den Bildschirmen im Geschäft auszurechnen.

Sobald das Produkt ausverkauft ist, stellt die Digital Signage-Softwarelösungen die Kampagne ein. Eine ökologisch besonders nachhaltige Funktion ist die Kampagnensteuerung anhand des Mindesthaltbarkeitsdatum. Diese Daten liegen vor und können genutzt werden, um Ressourcen zu schonen, Lebensmittel nachhaltiger zu verkaufen, Müll zu vermeiden und dabei auch Geld zu sparen.

Mit diesen smarten Funktionen erfüllen zeitgemäße Digital Signage Systeme weit mehr als nur Imagebildung. Sie helfen aktiv dabei, Waren zu bewerben und damit besser zu verkaufen, die schon länger im Lager liegen und dadurch Kosten verursachen. Dank der vollautomatischen Steuerung spart der Händler Zeit und Geld und kann sich voll auf den Kunden konzentrieren.

Das nächste Jahr wird unsere Branche vor zahlreichen Herausforderungen stellen, auch jenseits der Pandemie. Als Softwareunternehmen und mit unseren Lösungen wie kompas, ViCo und FairMate sehen wir uns dafür gut aufgestellt und sind optimistisch gestimmt.