In einem modernen Kommunikationsökosystem spielt die Softwareplattform eine zentrale Rolle, um die Kanäle, Touchpoints und Anwendungen untereinander und mit der Außenwelt zu verknüpfen. Das Kommunikationsziel bestimmt die Auswahl der Plattform, dementsprechend muß die Plattform die Umsetzung funktionell, integrativ und mit einem Businessumfeld unterstützen, je nach Ziel unterschiedlich aufgebaut und gewichtet.

Das führt dazu, dass einerseits die Software eine weitaus höhere Bedeutung als früher bekommen hat, andererseits aber auch zu einem Marktumfeld, in dem klassische DS-Softwareanbieter sich weiterentwickeln müssen, um nicht von neuen Marktteilnehmern verdrängt zu werden. Als Beispiel soll hier Framen.io genannt werden, die durch die Verknüpfung einer DOOH-Plattform mit DS-CMS-Funktionen eine gewichtige Rolle im Markt der kleineren Installationen spielen werden.

Grassfish entwickelt seine Software seit Jahren in Richtung einer umfassenden Digital Signage Experience-Plattform zur Steuerung aller Public Digital Touchpoints für Großunternehmen. Dieser konsequente Weg ist in den Funktionen der Software, in der Integrationsfähigkeit in Corporate IT-Landschaften, in der Anpassbarkeit durch kundenspezifische User Interfaces und Anwendungen und in den IoT-Fähigkeiten sichtbar. Grassfish hat aber auch selbst und mit hervorragenden Partnern ein Know How- und Beratungsumfeld geschaffen, das Großunternehmen bei der digitalen Transformation ihrer Filialen und Bricks&Mortar-Touchpoints hinsichtlich Integration in die Customer Journey und Umsetzung der Customer Experience langfristig und tiefgehend unterstützt.

Dieser konsequente Weg zeigt sich auch im Unternehmenserfolg von Grassfish selbst. Wir konnten 2019 und 2020 zahlreiche nationale und internationale Großprojekte gewinnen. Nach einem Umsatzplus von 17 Prozent im Jahr 2019 konnten wir 2020 trotz Corona um über 35% beim Umsatz zulegen. 12 neue Mitarbeiter wurden während der mehr oder weniger starken Lock Down-Phasen aufgenommen, Teams in Deutschland und in der Schweiz werden unsere Kunden 2021 noch besser unterstützen können.

Dementsprechend sind wir guten Mutes für die Branche, blicken voller Zuversicht in das Jahr 2021 und bedanken uns bei allen Kunden und Partnern.