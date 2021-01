2020 war ein Jahr, an das wir uns noch lange erinnern werden. Millionen von Menschen arbeiten seit Monaten im Homeoffice, Kontakte minimieren und Abstand halten sind die Gebote der Stunde, das öffentliche Leben ist auf das Notwendigste heruntergefahren – vor einem Jahr war dieses „New Normal“ noch unvorstellbar. Diese Entwicklungen haben sich auf den Displaymarkt ausgewirkt und werden diesen auch 2021 beeinflussen. So hat die Verlagerung des Arbeitsplatzes in die eigenen vier Wände die Nachfrage nach Business-Monitoren in die Höhe schnellen lassen. Denn um auch zu Hause ergonomisch arbeiten zu können, benötigt man entsprechendes technisches Equipment. Dazu gehören auch justierbare Bildschirme, die die Augen entlasten – das bieten beispielsweise unsere Business-Monitore der TUF- und TF-Reihe mit höhenverstellbaren Standfuß, Eye Saver Mode und Flicker Free Technologie.

Die derzeitige Situation hat aber nicht nur Entwicklungen in der Arbeitswelt beschleunigt, sondern auch Trends im privaten Bereich. Die Gaming-Branche war bereits in den letzten Jahren ein Wachstumsmarkt und auch in diesem Jahr ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich gestiegen, nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Entwicklungen. Für ein immersives Spielerlebnis in verschiedenen Ausstattungsvarianten sorgt unsere Odyssey-Reihe: Im Frühjahr 2021 erweitern wir diese um den G5 im Curved Design mit 32 Zoll und 34 Zoll sowie den G3 mit Flat Panel in 24 Zoll und 27 Zoll.

Während sich die Gaming-Branche weitestgehend unbeeindruckt zeigt, hat es andere Industrien hart getroffen. Besonders die Veranstaltungs-, Reise- und Hotelbranche, die Gastronomie – und den stationären Einzelhandel. Der erneute Lockdown ließ einen Teil des wichtigen Weihnachtsgeschäfts wegbrechen und verschärfte die bereits angespannte Situation für die Einzelhändler. Für viele Online-Versandhändler ist das Jahr 2020 dagegen das stärkste ihrer Geschichte: Shopping im Internet erfreut sich steigender Beliebtheit. Damit die Innenstädte langfristig attraktiv bleiben, ist es wichtig, mit Technologien wie Digital Signage im stationären Einzelhandel Einkaufserlebnisse zu schaffen. Displays setzen Bilder und Videos leuchtstark in Szene, erzeugen Aufmerksamkeit und ermöglichen eine direkte, emotionale Ansprache der Kunden vor Ort. Sie werden zum wichtigen Bestandteil einer gesamtheitlichen Kommunikations- und Digitalisierungsstrategie. Für eine optimale Anzeige verbauen wir in vielen unserer Digital Signage Geräte Helligkeitssensoren, welche die Anzeige an das Umgebungslicht anpassen und zugleich die Betriebskosten senken. Damit Inhalte auf einem oder mehreren Geräten einfach eingepflegt, verwaltet und angezeigt werden können, bietet Samsung mit MagicINFO ein zuverlässiges Content Management System.

Nachdem im Bereich professioneller Signage-Lösungen 2020 viele Projekte gestoppt, verschoben oder teilweise komplett abgebrochen wurden, hat sich das Geschäft im zweiten Halbjahr mit neuen Lösungen zum Beispiel für die Umsetzung von Sicherheits- und Hygiene-Konzepten wie Einlasskontroll-Systemen oder Outdoor-Installationen positiv entwickelt. Das vergangenene Jahr hat außerdem deutlich gemacht, welche Rolle digitale Lösungen im Bildungsbereich spielen. Mit „Samsung Neues Lernen“ unterstützen wir Schulen auf dem Weg zur Digitalisierung des Unterrichts. Ein wichtiger Bestandteil des Lösungspakets für die kreative Zusammenarbeit im digitalen Klassenzimmer ist das Flip 2 in 65 Zoll und 85 Zoll. Schülergruppen können auf dem interaktiven Display gemeinsam Inhalte erarbeiten, Präsentationen zeigen oder Content von mobilen Quellen spiegeln.

Alles in allem hat 2020 starke Veränderungen in fast allen Lebensbereichen gebracht, die mit vielen Herausforderungen verbunden sind. Diesen begegnen wir bei Samsung mit einem tollen Team, einem starken Partnernetzwerk und einem umfangreichen Portfolio innovativer Produkte, das Desktop-Monitore, LCD- und LED-Signage, Hotel-TV und Software umfasst. Damit sind wir für 2021 gut aufgestellt und blicken zuversichtlich in das neue Jahr.