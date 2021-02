Die Leyard TXP Complete ist eine sehr dünne interaktive All-In-One Lösung, die fertig mit Touchframe und mobil auf Rädern genutzt werden kann. Der typische Einsatzzweck ist nicht der kleine Meetingraum, sondern eher große Bühnen.

Leyard setzt auf Mini-LED und liefert die TXP Complete in 108″ (1,2mm Pixel Pitch) und 135″ (1,5mm Pixel Pitch) – jeweils in FullHD Auflösung. Die Displaylösung verfügt über ein integriertes Android-System mit vorinstallierten Collaboration-Apps, frontseitige Eingänge für externe Videoquellen und USB, interne Lautsprecher und ein IR-Touch-System.

Mit 104kg bzw. 130kg Gesamtgewicht ist die Mini-LED Wand im Vergleich zu anderen LED-Lösungen ein Leichtgewicht und dank der Räder auch einfach zu bewegen. Die Lang AG hat im Anschluss an das AVID Event direkt ein erstes Exemplar in den Vermietpark übernommen, wo sich die Wand in der Praxis bewähren muss.