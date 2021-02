Nach kurzer Auszeit haben sich drei bekannte Branchen-Persönlichkeiten für ein neues Projekt zusammengetan. Die Agentur/Beratung Re-Sauce bietet Dienstleistungen wie Pressearbeit, Marketing und Vertrieb für die globale ProAV- und, IT- und CE-Branche an. Das Unternehmen wurde von Gordon Dutch (ehemaliger Anteilseigner/Executive VP & MD von Peerless-AV in Europa), Lee Baker (ehemaliger Commercial Director der Midwich Group) und Ian Sempers (ehemaliger Eigentümer von Medium UK) gegründet. Dutch übernimmt in dem neuen Unternehmen die Rolle des CEO, Baker die des Chairman und Sempers die des Non-Executive und Financial Directors.

Gordon Dutch über die Gründung des Unternehmens. „Im letzten Jahr hat sich unsere Branche und die Welt fast bis zur Unkenntlichkeit verändert. Die Messen, die wir alle jahrelang besucht haben, wurden entweder abgesagt oder verschoben. Meetings, Networking-Events wurden alle durch irgendeine Form von Virtual Launch, Zoom oder Teams Call ersetzt und alle AV-, CE- & IT-Unternehmen mussten ihre Geschäftsmodelle überdenken, von den Fixkosten bis hin zur Art und Weise, wie sie vermarkten und verkaufen. Re-Sauce wird einen soliden Fokus auf Unternehmensberatung, digitale Marketing-Services sowie die traditionelleren Formen von Presse & PR haben.“

Lee Baker & Ian Sempers fügten hinzu: „Als Gordon an uns beide herantrat, um sich an Re-Sauce zu beteiligen, waren wir von dem Angebot wirklich begeistert. Wir beide verfügen über eine riesige Menge an Kontakten und Geschäftserfahrung im Aufbau, Betrieb und Verkauf von Unternehmen auf der ganzen Welt. Wir haben fantastisch zusammengearbeitet, als Gordon Peerless-AV leitete, und deshalb freuen wir uns sehr darauf, wieder zusammenzuarbeiten.“