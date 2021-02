ViewSonic wurde von Intel als Titanium Tier-Partner ausgezeichnet. Der Award stellt die höchste Stufe der Zusammenarbeit mit dem Prozessorhersteller dar. ViewSonic arbeitet seit 2018 mit Intel zusammen. Produkte aus der Kooperation sind etwa ViewSonics neuestes myViewBoard Sens mit AI, das Intels OpenVINO-Toolkit mit Gesichtsausdruckserkennung und Stimmungsindizierung integriert. Die Lösung misst die Emotionen des Publikums. Darüber hinaus umfasst die Kooperation auch die Arbeit in ViewBoard mit zertifizierten Intel IoT Market Ready Solutions (Intel IMRS) und dem myViewBoard-Plugin für die Intel Unite-Lösung.

Mit dem Titanium-Status hat ViewSonic künftig exklusiven vorab Zugang zu Entwicklungen von Intel. Damit kann der Displayhersteller seine Produkte früher für neue Hardware von Intel optimieren und als einer der ersten Marktteilnehmer damit bestückte Lösungen auf den Markt bringen. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, denn es ist ein wichtiger Meilenstein für ViewSonic, als führendes Mitglied der Intel Partner Alliance anerkannt zu werden“, erklärt Thomas Müller, General Manager der ViewSonic Technology GmbH.

„Die innovativen Lösungen von ViewSonic im Bereich IoT stehen im Einklang mit Intels Vision, neue Technologien in einer zunehmend datenzentrierten Welt zu entwickeln und zu fördern. Unsere innovativen Lösungen haben die digitale Welt sowohl in Unternehmen als auch im Bildungswesen geprägt – von Besprechungsräumen bis hin zu Klassenzimmern und darüber hinaus“, so Müller.