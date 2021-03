Der Hersteller von PoI- und PoS-Systemen Filsinger aus Ubstadt-Weiher hat die neue Version 2.2.5 seiner Digital Signage-Software DSSHOW veröffentlicht. Neu ist die Unterstützung von Gestensteuerung. Das CMS kann jetzt via Webcam erfasste Handbewegungen auswerten und entsprechende Funktionen auslösen. Mit der neuen Steuerungsart unterstützt die Software den Trend, immer mehr auf Touch zu verzichten und gerade an Public Displays den Infektionsschutz durch kontaklose Interaktion zu erhöhen.

Der Betreiber kann selbst vorab gezielt definieren, was auf dem Display bei welcher Geste passieren soll. Beispielsweise durch horizontales Handwischen in einem PDF-Dokument blättern, durch vertikales Wischen scrollen oder durch vorzeigen der gespreizten Hand den Screen wechseln. Für jeden Teilbereich auf den Displays können mit DSSHOW zudem unterschiedliche Anwendungen eingestellt werden. Etwa eine Präsentation zur Besucherbegrüßung, ein Livestream der aktuellen Nachrichten oder eine Laufschrift mit den wichtigen Informationen des Unternehmens im unteren Teil des Displays. Per Netzwerk oder Cloudlösungen werden Inhalte auch auf unterschiedlichen Displays und Standorten koordiniert.

Die neue Version der Digital Signage-Software DSSHOW steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit. Eine zeitlich unbegrenzte Lizenz kostet dabei 490,- Euro/netto. Wer bereits DSSHOW-Anwender ist, für den ist das Update auf die neue Version im ersten Jahr kostenlos und sonst für 170,- Euro/netto erhältlich.