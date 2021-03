MicroLED The Wall fürs Wohnzimmer

Zunächst in 110 und 99 Zoll, und bis Ende des Jahres auch in kleineren Größen erhältlich, basiert MicroLED auf mikrometergroßen LEDs, die weder auf Hintergrundbeleuchtung noch auf Farbfilter angewiesen sind. Die Kategoriebezeichnung The Wall bleibt für die Profiklasse reserviert, im Consumer Bereich – üblicherweise dominieren hier Produktbezeichnungen aus langen Zahlen- und Buchstaben-Kombinationen – heißt die neue Premiumklasse von Samsung ganz schnöde MicroLED.

MicroLED ist den Größen 110 Zoll (149.999 Euro UVP) und 99 Zoll (129.999 Euro UVP) ab Mitte des Jahres auch in Deutschland im Handel erhältlich. Kleinere Größen folgen in den kommenden Monaten.