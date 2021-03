Sharp Europe hat heute die Gründung einer neuen europäischen IT-Services-Sparte bekanntgegeben. Der Displayhersteller will damit einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Komplettanbieter von Lösungen für die digitale Transformation gehen. Der Schaffung des neuen Geschäftsbereichs geht die jüngste Übernahme des Schweizer IT-Serviceanbieters ITpoint AG (ITP) voran. Mit der Akquisition vor wenigen Wochen, die an die Übernahme des britischen IT-Service-Unternehmens Complete I.T. (CIT) im Jahr 2019 anknüpft, hatte Sharp sein Angebot an Services weiter ausgebaut.

Leiten wird die Sparte der CIT-Gründer Colin Blumenthal als neuer Vice President IT Services Europe. „Der neue IT-Service ist ein wichtiger strategischer Meilenstein, der Sharp in Europa entscheidend voranbringt. Der Ausbau des neuen Geschäftsbereichs hat für uns oberste Priorität, und wir freuen uns darauf, unseren Kunden in ganz Europa mit den neuen Angeboten einen echten Mehrwert zu bieten“, kommentiert Blumenthal.

Als Teil des IT-Services-Angebots hat Sharp einen gesamteuropäischen Helpdesk eingerichtet, das European Technology Support Centre (ETSC) in Warschau. Der mehrsprachige Support steht Sharp-Kunden rund um die Uhr zur Verfügung und unterstützt sie zusammen mit lokalen Niederlassungen bei IT-Problemen jeder Art. So können dem Displayhersteller zufolge kleinere Probleme bereits erkannt und behoben werden, bevor sie zu größeren Komplikationen führen. So will Sharp nicht nur sein MFP-, Display-, ePoS- und Laptop-Portfolio um neue Smart Office-Services erweitern, sondern auch die Wertschöpfungskette seiner Lösungen verlängern.