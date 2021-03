Pilot bereitet sich auf weiteres Wachstum vor und baut die Geschäftsführung aus: Zum 1. April wird Benjamin Bunte Geschäftsführer am Standort Hamburg und verstärkt das bisherige Geschäftsführer-Duo Petra Kruse und Thorsten Mandel. Am Standort München steigt Katharina Baumann als Geschäftsleiterin ein und unterstützt die Geschäftsführung der bayrischen Dependance, Oliver Roth und Thomas Mautner.

Der Digital-Media-Experte Bunte wird sich im Hamburger Büro um die Weiterentwicklung digitaler Angebote und das Neukundengeschäft kümmern. Der 40-Jährige kommt von der Agentur Performance Media, die er seit 2015 als Geschäftsführer und Teil des Managements leitete. Neben weiteren Stationen innerhalb der Performance Media in Mediaplanung, -strategie und -einkauf zeichnete Bunte ab 2013 auch als Geschäftsführer für das Joint Venture von Performance Media und Scholz & Friends – Scholz & Friends Digital Media – verantwortlich.

Baumann wird den Pilot-Standort in München weiter auszubauen – sowohl kundenseitig als auch personell. Sie wechselt von der Mediaplus-Gruppe, wo sie seit 2019 als Teil der Geschäftsleitung die zentrale Koordination und Steuerung von New Business-Anfragen im Bereich Digital und die Strategieentwicklung von Neu- und Bestandskunden verantwortete. Von 2010 bis 2019 war die 38-Jährige in verschiedenen Führungspositionen für die Plan.Net Media tätig. Hier kümmerte sie sich ab 2015 als Geschäftsleitung neben der strategischen Kundenführung und Neukundenakquise auch um das Personalmanagement.

Mit den beiden neuen Führungskräften will die Agenturgruppe an ein recht gutes Krisenjahr anknüpfen. Im vergangenen Jahr war Pilot laut dem New Business Barometer des Marktforschungsinstituts Comvergence die deutsche Mediaagentur mit dem meisten Neugeschäft in 2020. Erfolgreich war auch die Studienreihe „Markenkommunikation in Zeiten von Corona“ der Agentur.