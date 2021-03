Die Investitionsrunde richtete sich an professionelle Investoren und das Aktienangebot war stark überzeichnet. Andreas Hassellöf, Gründer und CEO von Ombori, sagte: „Wir sind sehr erfreut über das große Interesse an Ombori und darüber, dass wir das Unternehmen für unsere weitere Expansion erfolgreich finanziert haben. Wir werden uns nun darauf konzentrieren, das kommerzielle Team von Ombori Apps zu verstärken, um die nötige Bandbreite zu haben, um unsere globalen Go-to-Market-Partner angemessen zu unterstützen.“

Ombori Apps, mit Hauptsitz in Stockholm, ist Teil der Ombori Group. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist die Experience Plattform Ombori Grid die es Partnern ermöglicht, digitale Erlebnisse in physischen Räumen schnell und in großem Umfang zu erstellen, einzusetzen und zu verwalten.

Die Plattform bietet einen Marktplatz für sofort-einsetzbare digitale Experiences die IoT, Digital Signage und Mobiltelefone verbinden, mit dem Ziel, Besucher zu begeistern, während sie durch physische Umgebungen navigieren und mit ihnen interagieren. Die enge Integration mit Microsoft ermöglicht dem Stockholmer Digital Signage Anbieter guten Zugang zu vielen renomierten Kunden.