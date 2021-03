Der neue NEC MediaPlayer bietet eine breite Palette an Funktionen für Digital Signage-Anwendungen etwa im Einzelhandel, in der Gastronomie oder in Unternehmen. Hauptaugenmerk beim Gerät liegt auf der leistungsstarken sofort einsatzbereiten Dekodierung, die sich nahtlos in die Encoder-Appliances und -Karten der Matrox Maevex 6100-Serie integrieren lässt. Dadurch unterstützt das Gerät beispielsweise mehrere parallele Streams mit bis zu 1080p60 sowie das Senden von Digital Signage-Content über LAN, WAN und sogar das Internet.

„Unser NEC MediaPlayer basiert auf einer zukunftssicheren modularen Architektur“, sagt Nils Karsten, Strategic Alliance Manager bei Sharp/NEC Europe. „Basierend auf diesem intelligenten Design können wir seine Funktionalität reibungslos erweitern, indem wir neue, innovative Funktionen von Partnerunternehmen wie Matrox hinzufügen. Und die sind beispielsweise echte Experten, wenn es um Streaming-Technologie geht.“

Der NEC MediaPlayer ist ab sofort verfügbar und auch auf den meisten neuen großformatigen NEC-Displays vorinstalliert. Zudem ist das Gerät mit allen neuen oder vorhandenen NEC-Displays kompatibel, die die Integration des Raspberry Pi Compute Module unterstützen.