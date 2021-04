Der eLink-Geschäftsbereich wird vollständig in die Kern & Stelly Medientechnik GmbH übergehen. Zusammen mit 29 eLink-Mitarbeitern und ca. 20 Herstellern baut Kern & Stelly damit seine Kompetenz im UC- und UC&C-Bereich weiter aus. Die Gründer und Vorstände von eLink, Roman Klinke und Daniel Ebeling, werden bei Kern & Stelly den UC-Geschäftsbereich leiten. Die eLink Distribution AG bleibt bestehen und führt das Mobility Segment unter der Leitung von Christian Hauenschild fort.

Die Hamburger eLink Distribution AG ist ein etablierter Value Added Distributor für audio-visuelle Kommunikations- und Netzwerk-Lösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zudem fungiert sie als Distributor sowie gleichzeitig als Master Agent für Zoom Video Communications, Inc. Beide Vertriebsmodelle werden ebenfalls von Kern & Stelly übernommen, sodass Kunden und Interessenten, unabhängig von deren Größe, das gesamte Zoom Portfolio inklusive Zoom Phone geboten wird. Auch von eLink geführte Hersteller wie Poly, Lifesize, DTEN und Yealink setzen die Zusammenarbeit mit Distributionsverträgen bei Kern & Stelly fort.

Lutz Kern, Geschäftsführer der Kern & Stelly Medientechnik GmbH: „Mit der Übernahme des UC-Geschäftsbereichs der eLink Distribution AG investieren wir weiter in einen stark wachsenden Markt und erweitern unsere AV-Kompetenz um Unified Communications. Dank der namhaften Hersteller können wir sowohl für neue als auch bestehende Kunden ein umfassendes und spannendes Leistungsangebot im UC-Bereich entwickeln. Das Sortiment von eLink ergänzt unser Portfolio ideal, sodass wir ganzheitliche Lösungen für Konferenz-, Meeting- und Schulungsräume anbieten können..“

Roman Klinke, Vorstand der eLink Distribution AG: „Kern & Stelly ist aus unserer Sicht einer der kompetentesten Player im DACH-AV-Markt. Die Integration unseres UC-Teams in die Kern & Stelly und damit in die weltweit agierende Midwich Gruppe hilft uns, das volle Marktpotenzial für unsere UC-Herstellerpartner auszuschöpfen. Lutz Kern und Andreas Stelly teilen zudem unsere Werte im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden. Das schätzen wir sehr und stellt die Kontinuität in der Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern sicher.“